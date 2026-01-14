Создана новая методика диагностики эмбрионов при ЭКО с помощью ИИ

Российские ученые улучшили диагностику эмбрионов при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО). Новая методика, основанная на применении ИИ, позволит снизить риск репродуктивных проблем в следующих поколениях, сообщили в пресс-службе Института цитологии и генетики СО РАН.

При проведении ЭКО медики используют различные методы для исследования качества хромосом - структур в ядре клетки, которые хранят и передают наследственную информацию. Проблемой является то, что иногда части разных хромосом меняются местами. При этом общее количество генетического материала не меняется, и тест "не видит" неполадки. Если перенести такой эмбрион в матку, ребенок может родиться здоровым, но позже у него могут появиться серьезные проблемы с зачатием своих детей.

"Сотрудники Института цитологии и генетики СО РАН разработали новую методику генетического анализа эмбрионов, которая позволяет более точно отбирать эмбрионы при проведении процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Подход основан на применении технологии, которая позволяет узнать пространственную организацию ДНК, и может выявлять хромосомные перестройки, недоступные для стандартных методов преимплантационного генетического тестирования", - говорится в сообщении.

Как отмечают ученые, люди, у которых участки хромосом могут произвольно перестраиваться, часто не имеют никаких проявлений, однако у них повышен риск образования несбалансированных половых клеток.

"Это может приводить к неудачам имплантации эмбриона, повторяющимся выкидышам или рождению детей с хромосомными патологиями", - пояснили в институте.

Поэтому в некоторых случаях, применение методики позволяет не только более эффективно отбирать эмбрионы для проведения процедуры ЭКО, но и точнее диагностировать причину репродуктивных проблем у их родителей.

Проверка метода и перспективы применения

Метод был проверен в рамках многоцентрового исследования в сотрудничестве с клиниками ЭКО. Анализ проводился на эмбрионах, от которых отказались в ходе стандартной процедуры и с согласия их родителей. Полученные результаты сравнивались с данными стандартных подходов тестирования.

Одной из ключевых трудностей стало отсутствие полноценной контрольной группы эмбрионов без генетических нарушений.

"Эмбрионы без отклонений, как правило, используют для переноса, поэтому собрать "идеальный" контроль практически невозможно", - отметила один из авторов исследования Яна Степанчук.

Эту проблему ученые решили с помощью искусственного интеллекта, разработав алгоритм, который анализирует данные внутри одного образца, сравнивая различные участки генома между собой.

"Наш метод работает существенно лучше стандартных инструментов, применяемых без контрольного образца, и даже немного превосходит подходы с усредненным контролем", - подчеркивает исследователь.

Авторы считают, что новая методика может стать более информативной альтернативой стандартному преимплантационному генетическому тестированию, позволяя точнее отбирать эмбрионы и выявлять скрытые причины длительных репродуктивных проблем.