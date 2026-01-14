Оренбургские стоматологи ввели технологию лечения кариеса без сверления

Стоматологи Оренбургской области внедрили в практику в 2025 году инновационную технологию, позволяющую лечить кариес на начальной стадии без сверления и обезболивания. Об этом сообщила ТАСС вице-губернатор - заместитель председателя правительства региона по социальной политике Лариса Боярская.

"В 2025 году оренбургские стоматологи начали использование инновационной технологии Icon для лечения поверхностного и начального кариеса без сверления и анестезии. Она основана на методе инфильтрации (пропитки) пораженных участков зуба специальным композитным материалом, восстанавливающим эмаль и предотвращающим дальнейшее развитие заболевания. Процедура абсолютно безболезненна, поскольку проводится без сверления и обезболивания", - говорится в ответе Боярской на запрос агентства.

Здоровые ткани зуба, как уточняется в описании инновации, остаются неповрежденными. Обработка затрагивает лишь пораженные участки эмали. Технология предотвращает прогрессирование кариеса, улучшая эстетику и здоровье зуба, утверждают специалисты.

Еще одним достижением в стоматологии региона вице-губернатор назвала применение искусственного интеллекта при цифровых исследованиях. Новая профессиональная система способна с помощью 2D и 3D рентгеновских снимков определить состояние зубов и костной ткани, а также выявить заболевания даже на самой ранней стадии. Искусственный интеллект распознает мельчайшие отклонения от нормы, которые не всегда может заметить глаз человека.

Также в 2025 году в Оренбургской области внедрили компьютерную анестезию. Этот инновационный метод обезболивания отличает точность дозировки и контроль скорости введения анестезирующего препарата.