Оренбургские стоматологи ввели технологию лечения кариеса без сверления
Стоматологи Оренбургской области внедрили в практику в 2025 году инновационную технологию, позволяющую лечить кариес на начальной стадии без сверления и обезболивания. Об этом сообщила ТАСС вице-губернатор - заместитель председателя правительства региона по социальной политике Лариса Боярская.
"В 2025 году оренбургские стоматологи начали использование инновационной технологии Icon для лечения поверхностного и начального кариеса без сверления и анестезии. Она основана на методе инфильтрации (пропитки) пораженных участков зуба специальным композитным материалом, восстанавливающим эмаль и предотвращающим дальнейшее развитие заболевания. Процедура абсолютно безболезненна, поскольку проводится без сверления и обезболивания", - говорится в ответе Боярской на запрос агентства.
Здоровые ткани зуба, как уточняется в описании инновации, остаются неповрежденными. Обработка затрагивает лишь пораженные участки эмали. Технология предотвращает прогрессирование кариеса, улучшая эстетику и здоровье зуба, утверждают специалисты.
Еще одним достижением в стоматологии региона вице-губернатор назвала применение искусственного интеллекта при цифровых исследованиях. Новая профессиональная система способна с помощью 2D и 3D рентгеновских снимков определить состояние зубов и костной ткани, а также выявить заболевания даже на самой ранней стадии. Искусственный интеллект распознает мельчайшие отклонения от нормы, которые не всегда может заметить глаз человека.
Также в 2025 году в Оренбургской области внедрили компьютерную анестезию. Этот инновационный метод обезболивания отличает точность дозировки и контроль скорости введения анестезирующего препарата.
"Использование компьютера позволяет минимизировать дискомфорт и сделать процесс более комфортным. Компьютер точно рассчитывает необходимое количество анестетика, исключая избыточное введение вещества. Таким образом минимизируется нагрузка на организм. Компьютерная анестезия является эффективным инструментом современного здравоохранения, способствующим улучшению качества медицинского обслуживания и повышению уровня комфорта пациентов", - объясняется в ответе на запрос.