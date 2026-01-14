Стало известно, что ускоряет развитие болезни Альцгеймера

Дефицит некоторых витаминов группы В вязан с более высоким риском развития и более быстрым прогрессированием болезни Альцгеймера. К такому выводу пришла группа исследователей из Римского университета Ла Сапиенца. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Авторы проанализировали данные клинических исследований, а также экспериментов на животных и клеточных моделях. Анализ показал, что особое значение для здоровья мозга имеют витамины B6, B9 (фолиевая кислота) и B12. Их недостаток в ряде работ был связан с более быстрым ухудшением памяти и когнитивных функций у пациентов с болезнью Альцгеймера.

В то же время восполнение дефицита витаминов группы B в отдельных исследованиях замедляло прогрессирование симптомов, особенно на ранних стадиях заболевания. На продромальной стадии — еще до развития выраженной деменции — наиболее заметный эффект наблюдался при сочетании витаминов группы B с антиоксидантами, такими как витамины C и E, а также с селеном.

По словам авторов, такие комбинации воздействуют сразу на несколько ключевых механизмов болезни Альцгеймера, включая хроническое воспаление, окислительный стресс и нарушения энергетического обмена в нейронах. Именно многонаправленное действие может объяснять их потенциальную эффективность.

При этом исследователи подчеркивают, что болезнь Альцгеймера имеет сложную и многофакторную природу. Изолированный прием одного витамина вряд ли способен существенно повлиять на течение заболевания, а нутритивные стратегии следует рассматривать лишь как дополнение к другим профилактическим и терапевтическим подходам.