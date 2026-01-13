Названы три простых способа облегчить боль в пояснице

Ученые Университета Сиднея пришли к выводу, что эффективнее всего боль в спине облегчают простые изменения образа жизни — физическая активность, сон и отказ от курения. Результаты работы опубликованы в журнале Arthritis Care & Research (ACR).

© Unsplash

В течение года исследователи наблюдали за людьми с хронической болью в пояснице и сопоставляли их повседневные привычки с расходами на медицинскую помощь. Выяснилось, что более здоровый образ жизни был напрямую связан с меньшей потребностью в обезболивающих препаратах, визитах к врачам и физиотерапии. При этом каждая дополнительная полезная привычка — регулярные тренировки или отказ от курения — снижала расходы на лечение в среднем на 23%.

Особенно значимым фактором оказался сон. Участники, которые хуже высыпались, тратили на лечение боли в спине до тысячи долларов (около 78 850 рублей) в год больше по сравнению с теми, кто не испытывал проблем с ночным отдыхом. По мнению авторов, качественный сон может снижать уровень общего воспаления в организме и повышать устойчивость к боли.

Исследование также выявило гендерные различия: женщины в среднем тратили на лечение боли в пояснице на 76% больше денег, чем мужчины. Ученые предполагают, что это может быть связано как с более высокой распространенностью боли, так и с большей готовностью обращаться за медицинской помощью.