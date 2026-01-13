Ученые выяснили, что может привести к облысению

Люди, перенесшие коронавирусную инфекцию, подвержены риску столкнуться с проблемой выпадения волос. Исследования научного характера демонстрируют, что COVID-19 способен спровоцировать развитие телогеновой эфлювии – патологического состояния, при котором волосяные фолликулы преждевременно входят в фазу отдыха, вызывая обильную потерю волос.

© Московский Комсомолец

В качестве иллюстрации можно привести случай 24-летней британки, Лидии Морли, которая переболела COVID-19 восемь раз и потеряла до 80% волосяного покрова головы. В настоящий момент она получает необходимую терапию. Врачи подтверждают, что вирус мог стать катализатором процесса облысения у пациентки, особенно учитывая наличие наследственной предрасположенности, дефицита витаминов или высокого уровня стресса.

Исследователи подчеркивают, что выпадение волос не является обязательным или повсеместным осложнением COVID-19, тем не менее, подобные случаи стали регистрироваться чаще после начала пандемии. Как правило, это преходящее явление, однако в редких случаях возможно развитие аутоиммунной формы, которая может привести к необратимой потере волос.