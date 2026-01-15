Cамый простой способ уменьшить боль в пояснице

Австралийские исследователи выяснили, что самые эффективные способы справиться с болью в пояснице не требуют дорогостоящего лечения или лекарств.

Ученые в течение года наблюдали за людьми с хронической болью в пояснице и анализировали связь между образом жизни и расходами на медицинскую помощь. Оказалось, что отказ от курения, умеренная физическая активность, качественный сон и поддержание здорового веса были связаны с меньшей потребностью в медикаментах и снижением общих затрат на лечение.

Каждый небольшой шаг в сторону более здорового образа жизни снижал расходы на лечение спины в среднем на 23 процента.

Особенно заметным фактором оказался сон: участники с более качественным ночным отдыхом тратили до тысячи долларов в год меньше на визиты к врачам, физиотерапию и обезболивающие препараты.

