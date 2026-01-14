Назван простой способ снизить риск заражения гриппом в помещении

Нахождение в одной комнате с больным гриппом не всегда приводит к заражению, если в помещении активно работают системы обогрева и вентиляции. К такому выводу пришли ученые в рамках эксперимента EMIT-2, результаты которого опубликованы в журнале PLOS Pathogens.

© Lenta.ru

В контролируемом исследовании пять добровольцев с подтвержденным гриппом в течение двух недель контактировали с одиннадцатью здоровыми участниками в условиях гостиничного карантина. Испытуемые свободно общались и находились в одном помещении, однако ни у одного из здоровых участников не развились симптомы гриппа и не было выявлено признаков инфекции по лабораторным анализам.

Ученые обнаружили, что зараженные участники выделяли в воздух сравнительно мало вирусных частиц и почти не кашляли — а именно кашель считается ключевым механизмом распространения гриппа. Дополнительную роль сыграли обогреватели, вентиляция и активная циркуляция воздуха: они быстро «размывали» концентрированные облака выдыхаемых аэрозолей, снижая вероятность передачи вируса на близком расстоянии.

Авторы подчеркивают, что речь не идет о гарантированной защите, однако результаты показывают: микроклимат помещения может существенно влиять на риск заражения. Поддержание циркуляции воздуха, использование обогревателей и очистителей, а также хорошая вентиляция могут быть простыми и доступными мерами для снижения передачи гриппа в закрытых пространствах, особенно при сезонных вспышках.