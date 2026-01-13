Назван естественный способ ускорить умственную реакцию

Нейробиологи из Манчестерского университета выяснили, что более длительное и стабильное воздействие дневного света заметно улучшает когнитивные функции в повседневной жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Psychology (ComPsy).

Работа стала одной из первых, в которой влияние освещения изучалось не в лаборатории, а в реальных условиях. В течение недели 58 взрослых участников носили на запястьях датчики, фиксирующие уровень и продолжительность светового воздействия. Испытуемые также выполняли когнитивные задания с помощью специального приложения для смартфона. Это позволило сопоставить режим освещения с показателями внимания, сонливости и скорости реакции.

Анализ показал, что при более ярком дневном свете участники чувствовали себя менее сонными, лучше концентрировались и реагировали на стимулы на 7-10 % быстрее, чем в условиях приглушенного освещения. Похожие эффекты наблюдались как при кратковременном воздействии яркого света, так и при привычном, стабильном световом режиме в течение нескольких дней.

Особенно выраженные преимущества отмечались у людей, которые ложились спать раньше: эта группа отличалась бодростью по утрам при ярком освещении и быстрее ощущала сонливость вечером. При этом ни время суток, ни длительность бодрствования сами по себе не оказывали существенного влияния на когнитивные показатели — решающим фактором оставалось именно освещение.

Ученые связывают эффект с работой особых клеток сетчатки глаза — системы ipRGC, содержащей фотопигмент меланопсин. Эти клетки особенно чувствительны к сине-зеленому спектру и участвуют в регуляции циркадных ритмов, уровня бодрствования и внимания.