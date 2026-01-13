Болезнь кошек дала подсказки о человеческих коронавирусах

Исследователи Калифорнийского университета в Дэвисе выяснили новые детали о том, как опасная коронавирусная инфекция кошек распространяется в иммунной системе. Опубликованные в журнале Veterinary Microbiology результаты помогут лучше понять механизмы лонг-ковида и других затяжных воспалительных заболеваний у людей.

Речь идет об инфекционном перитоните кошек (ИПК), который вызывается мутировавшей формой кошачьего коронавируса. Без лечения болезнь почти всегда приводит к смерти животного. Хотя ИПК поражает только кошек, у него много общего с тяжелыми коронавирусными инфекциями у человека: это и системное воспаление, повреждающее внутренние органы, и симптомы, которые могут сохраняться или возвращаться.

Атака на иммунную систему

Долгое время преобладала точка зрения, что вирус ИПК поражает лишь один тип иммунных клеток.

«Мы обнаружили, что на самом деле он инфицирует гораздо более широкий спектр иммунных клеток, включая те, что критически важны для борьбы с инфекцией», — пояснил руководитель исследования Амир Кол из Школы ветеринарной медицины Калифорнийского университета в Дэвисе.

Ученые проанализировали образцы лимфоузлов кошек с естественно развившимся ИПК. Удалось обнаружить вирусный материал внутри нескольких типов иммунных клеток, включая B-лимфоциты (производящие антитела) и T-лимфоциты (распознающие и уничтожающие зараженные клетки). Кроме того, выявлены свидетельства, что вирус активно размножается внутри этих иммунных клеток, а не просто оставляет в них безвредные фрагменты.

Важно не только для кошек

Ученые предполагают, что у пациентов с тяжелыми или затяжными формами коронавирусной инфекции вирус может персистировать (сохраняться) в организме или продолжать нарушать работу иммунной системы. Изучать это непосредственно на людях сложно — лимфоузел у больного ради науки не вырежешь. Поэтому кошки с ИПК дают редкую возможность детально исследовать эти процессы.

«В этом состоит уникальность модели на кошках, — доволен Кол. — Мы можем напрямую изучать инфицированные иммунные ткани при естественно протекающей коронавирусной инфекции — то, что у людей сделать крайне трудно».

Исследователи также обнаружили, что следы вируса могут сохраняться в иммунных клетках даже после завершения противовирусного лечения и клинического выздоровления кошек. Поскольку некоторые иммунные клетки живут годами, такая персистенция инфекции может объяснять длительные нарушения или рецидивы болезни.

Возможно, постковидный синдром у людей имеет схожую этиологию. Выяснить это — и, может быть, найти лечение — предстоит в будущих исследованиях.