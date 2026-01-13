В Сибири создадут медицинский тренажер для диагностики ОРВИ у детей

Ученые в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) приступили к разработке медицинского тренажера по улучшению навыков диагностики признаков ОРВИ у детей по дыханию, который будет имитировать движение грудной клетки. Симулятор планируется представить в 2027 году, сообщили в пресс-службе вуза.

Аускультация представляет собой диагностический метод выявления заболеваний органов дыхания. Он требует от врача умения различать разные виды дыхания и побочные дыхательные шумы в легких и по ним диагностировать заболевания. Ученые выяснили, что механизм определения болезней по дыханию у взрослых и детей отличается. Поэтому в НГТУ решили создать медицинский тренажер именно для исследования детей и разработали техническое решение для этого.

"Основное преимущество предлагаемой системы заключается в возможности размещения произвольного числа опорных точек на поверхности манекена. По словам разработчиков, большинство симуляторов шаблонные, они дают возможность прослушивания в определенных местах. Увеличение количества точек усложнит задачу диагностики, но даст возможность будущему специалисту правильно определять точки на грудной клетке, где лучше слышны звуки легких", - говорится в сообщении.

В симуляторе предлагается применение RFID-технологии, в основе которой использование радиоволн для передачи данных. Такие системы относятся к беспроводным и обычно состоят из трех основных компонентов: метки, считывателя и системы обработки данных. Аппаратная реализация тренажера будет включать пассивные RFID-метки, антенну-считыватель, встроенную в имитатор-фонендоскоп, микроконтроллер для обработки сигнала, аудиовыход. Симулятор снабдят механическим блоком, имитирующим дыхательную экскурсию грудной клетки - разницу между измерениями грудной клетки при вдохе и выдохе. Механический блок также будет включать в себя имитацию пульсации сердца.

Как отмечают в пресс-службе, создать прототип и провести тестирования для оценки его эффективности планируется к весне 2027 года. Тренажер можно будет использовать в двух вариациях: для учебной практики и для экзамена.