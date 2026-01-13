Проведен первый в истории эксперимент по естественному заражению гриппом

Нынешний сезон гриппа выдался особенно тяжелым. В мире доминирует устойчивая к иммунному ответу субклада К вируса A (H3N2). Тем важнее результаты первого в своем роде исследования, давшего подсказки, как уберечься от заражения.

Больных гриппом студентов собрали в одном гостиничном номере со здоровыми добровольцами среднего возраста. Итог — неожиданный: никто не заразился.

«В это время года кажется, что грипп подхватывают все. И все же наше исследование не выявило ни одной передачи — что же это говорит нам о путях распространения вируса и способах предотвращения вспышек?» — рассуждает профессор Дональд Милтон из Школы общественного здравоохранения Мэрилендского университета, который одним из первых определил, как остановить распространение COVID-19.

В серии контролируемых экспериментов измеряли передачу вируса по воздуху между пятью людьми с подтвержденным гриппом и симптомами и группой из 11 здоровых добровольцев. В ходе последнего исследования участники две недели жили на изолированном этаже отеля в районе Балтимора и ежедневно выполняли задания, имитирующие различные способы общения и взаимодействия — от разговорных игр для знакомства до физической активности вроде йоги, растяжки или танцев. Зараженные люди брали в руки такие предметы, как ручка, планшет или микрофон, а затем передавали их по кругу.

На протяжении всего эксперимента исследователи фиксировали широкий спектр параметров: отслеживали симптомы, ежедневно брали мазки из носа и образцы слюны, а также кровь для анализа антител. Измерялась вирусная нагрузка в зоне дыхания добровольцев и в воздухе комнаты для активностей. Выдыхаемый воздух участников ежедневно анализировался с помощью специального прибора.

Первый эксперимент — и отрицательный результат

Исследование стало первым клиническим испытанием в контролируемой среде, изучавшим, как именно грипп передается по воздуху между естественно инфицированными людьми (а не специально зараженными в лаборатории) и здоровыми. Его результаты опубликованы в журнале PLOS Pathogens, и то, что они оказались отрицательными, дало ученым ценные подсказки.

«Наши данные указывают на ключевые факторы, повышающие вероятность передачи гриппа — и кашель здесь один из главных», — подчеркивает эпидемиолог Лай Цзяньюй, руководившая анализом данных и подготовкой отчета.

По ее словам, у больных гриппом студентов в носу было много вируса, но они почти не кашляли, поэтому в воздух попадало лишь незначительное его количество.

«Другой важный фактор — вентиляция и движение воздуха. В комнате, где проходило исследование, воздух постоянно и быстро перемешивался обогревателем и осушителем, так что небольшие количества вируса в нем просто растворялись», — объясняет экспериментатор.

Кроме того, люди среднего возраста обычно менее восприимчивы к гриппу, чем молодые, что, вероятно, также стало одной из причин отсутствия заражений, добавляет она.

Как уберечься от гриппа

В том, что передача вирусов гриппа по воздуху — основной путь его распространения, нет никаких сомнений. Но для выработки эффективных профилактических мер нужны углубленное изучение этого пути, сведения, полученные в экспериментах, подобных этому.

Поэтому исследования будут продолжены. На сей раз ученые рассчитывают привлечь к ним кашляющих больных гриппом. Тем не менее, уже сейчас они готовы дать некоторые рекомендации, как защититься от заражения.