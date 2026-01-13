Первый в истории эксперимент по естественному заражению гриппом дал отрицательный результат

© Naukatv.ru

Как уберечься от гриппа

В том, что передача вирусов гриппа по воздуху — основной путь его распространения, нет никаких сомнений. Но для выработки эффективных профилактических мер нужны углубленное изучение этого пути, сведения, полученные в экспериментах, подобных этому.

Поэтому исследования будут продолжены. На сей раз ученые рассчитывают привлечь к ним кашляющих больных гриппом. Тем не менее, уже сейчас они готовы дать некоторые рекомендации, как защититься от заражения.

«Самое рискованное — находиться вплотную к другим людям в помещении лицом к лицу, особенно если воздух почти не движется. А ведь мы именно так чаще всего и общаемся. Наши результаты показывают, что переносные очистители воздуха, которые не только очищают, но и перемешивают воздух, могут существенно помочь. Но если вы находитесь совсем рядом, а кто-то кашляет, лучший способ обезопасить себя — надеть маску, особенно N95», — советует Милтон.

