Назван неочевидный фактор развития болезни Альцгеймера

Нехватка сна повышает риски развития болезни Альцгеймера, об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Яна Кочеткова.

«Одной из основных функций сна является очищение мозга от продуктов обмена. Головной мозг является активным метаболическим органом, поэтому за целый день ему необходимо удалять продукты метаболизма. Если человек спит недостаточное количество времени, то накопление продуктов обмена, в частности белка амилоида, может привести к таким заболеваниям, как болезнь Альцгеймера», – заметила доктор.

Кроме того, при недостаточности сна выработка и концентрация активных клеток иммунной системы, отвечающих за борьбу с бактериальными инфекциями, с вирусами, опухолевыми клетками, снижается. Кроме того, недостаток сна повышает выработку гормона кортизола, повышенная концентрация которого еще больше приводит к снижению активности иммунной системы, а тем самым к ухудшению борьбы с инфекциями.