Ученые решили использовать кофе вместо токсичных химикатов

Ученые из Австрии открыли способ применения кофе в области электронной микроскопии. Они доказали, что эспрессо может стать безопасной заменой традиционным, но опасным химическим соединениям.

Работа опубликована в журнале Methods.

Современные методы электронной микроскопии позволяют исследовать клеточные структуры на наноуровне. Однако для этого требуется окрашивание образцов, осуществляющееся с помощью токсичных солей тяжелых металлов. Самым распространенным из них является уранилацетат — эффективный, но небезопасный материал. Он требует строгих мер предосторожности.

Австрийские ученые обратили внимание на осадочные свойства кофе. Они использовали концентрированный эспрессо из сорта робуста, чтобы окрасит ультратонкие срезы тканей данио-рерио. Контраст, полученный с помощью кофе, оказался сопоставим с таковым от уранилацетата и даже иногда превосходил его по качеству. Хлорогеновая кислота, содержащаяся в кофе, также продемонстрировала хорошие результаты в окрашивании.

Исследователи отмечают, что использование кофе в научных исследованиях упрощает процесс и делает его более безопасным. Кофе не требует лицензий или специальных условий хранения, что уменьшает затраты на лабораторные исследования.

