Назван популярный пищевой консервант, повышающий риск рака простаты на 30%

Употребление некоторых широко распространенных пищевых консервантов может быть связано с небольшим увеличением риска развития онкологических заболеваний и диабета 2-го типа. К такому выводу пришли ученые из Франции. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Исследование было основано на данных масштабного долгосрочного проекта, в рамках которого более 100 тысяч жителей Франции регулярно заполняют подробные анкеты о своем рационе. Ученые сопоставили информацию о потреблении пищевых добавок с последующими диагнозами участников.

Наиболее выраженная связь была обнаружена между нитритом натрия и раком простаты: риск увеличивался примерно на треть. При этом авторы подчёркивают, что абсолютный рост риска остаётся умеренным — для сравнения, активное курение повышает вероятность рака легких более чем в 15 раз.

Также была выявлена связь между потреблением некоторых пищевых добавок и развитием диабета 2-го типа. В частности, консервант сорбат калия, используемый для подавления роста плесени и бактерий, ассоциировался с двукратным увеличением риска заболевания.

Руководитель работы, эпидемиолог Матильда Тувье, подчеркнула, что речь не идет о прямой причинно-следственной связи. По ее словам, «употребление продуктов с консервантами не означает, что человек немедленно заболеет раком», однако уровень воздействия таких веществ стоит ограничивать. Главная рекомендация для потребителей — по возможности выбирать наименее переработанные продукты.

Эксперты сходятся во мнении, что необходимы дополнительные исследования, прежде чем делать однозначные выводы или менять потребительское поведение. Среди возможных мер обсуждается, например, введение предупреждающих надписей на продуктах, содержащих нитриты и нитраты.