Назван неочевидный способ справиться с тревогой

Многие знакомы с ощущением «мурашек» — легкого покалывания на коже, которое возникает при сильных эмоциях вроде восторга или трогательного момента в фильме. Но у части людей похожая реакция появляется при прослушивании определенных звуков: шепота, постукивания, шуршания упаковки или аккуратного «причесывания» микрофона. Именно на этом эффекте построены АСМР-видео — контент, вызывающий так называемую автономную сенсорную меридиональную реакцию. Ученые рассказали, как явление помогает снизить тревогу и имеет ли оно доказательный эффект. Об этом сообщает портал The Conversation.

АСМР описывают как непроизвольную эмоционально-телесную реакцию, чаще всего на звук, сопровождающуюся покалыванием в области кожи головы и шеи и устойчивым чувством спокойствия. В отличие от фриссона — кратковременных «холодков», которые длятся всего несколько секунд и связаны с резким выбросом дофамина, — АСМР обычно сопровождается более длительным расслаблением и снижением внутреннего напряжения.

Какие именно стимулы вызывают АСМР, до конца не ясно. Исследования действительно часто упоминают шепот, тихие ритмичные звуки, постукивание и треск, однако универсальных «триггеров», одинаково работающих для всех, пока не найдено. Более того, АСМР-видео обычно сочетают звуки с визуальными элементами и так называемым «персональным вниманием»: автор обращается прямо к зрителю, имитирует заботливые действия вроде расчесывания волос или нанесения макияжа. Это усиливает эффект, но делает его еще более индивидуальным.

Испытывают АСМР далеко не все — по оценкам, примерно один человек из пяти. Склонность к нему связывают с особенностями личности: чаще реагируют более молодые люди, интроверты, те, кто сильнее переживает негативные эмоции, но при этом открыт новому опыту. Не исключено, что играет роль и эффект ожидания, похожий на плацебо: если человек верит, что АСМР должен его успокаивать, вероятность ощутить эффект выше.

С научной точки зрения ASMR пока нельзя считать доказанным терапевтическим инструментом: клинических исследований, подтверждающих его эффективность при тревожности, бессоннице или других состояниях, не существует. Тем не менее, многие люди сообщают, что такой контент помогает им расслабиться, снизить тревожность и стресс и легче заснуть.

Итог простой: если ASMR работает для вас как способ успокоиться — в этом нет вреда. Но чтобы говорить о нем как о полноценном методе терапии, науке еще предстоит ответить на множество вопросов.

