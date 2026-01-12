Выявлен неожиданный фактор риска развития деменции

Нарушения в повседневной физической активности у пожилых людей могут быть ранним признаком повышенного риска когнитивных расстройств. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные шестилетнего исследования, опубликованного в журнале BMC Geriatrics.

В исследовании использовались данные 628 человек, средний возраст составлял 66 лет. Участникам дважды — с интервалом в шесть лет — оценивали когнитивные функции (память, ориентацию, внимание), а также уровень физической самостоятельности. Последний включал способность обслуживать себя, выполнять бытовые задачи и сохранять мобильность.

Анализ показал, что связь между физическими ограничениями и когнитивными нарушениями носит двусторонний характер. С одной стороны, ухудшение памяти и мышления повышало вероятность последующей утраты физической независимости. С другой — именно проблемы с повседневной активностью чаще предшествовали дальнейшему снижению когнитивных функций.

По словам авторов, это означает, что физическая несамостоятельность может выступать не просто следствием старения или сопутствующим симптомом, а важным ранним маркером неблагоприятных изменений в работе мозга.

Ранее стало известно, что снижение мышечной силы у людей среднего и пожилого возраста оказалось связано с более высоким риском развития деменции.