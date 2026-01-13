Как соединение из барбариса изменило скорость старения клеток сосудов

Берберин — растительное соединение, содержащееся в барбарисе — может предотвращать гибель эндотелиальных клеток, выстилающих сосуды. К такому выводу пришли ученые из Юго-Западного медицинского университета в Лучжоу (Китай). Результаты исследования опубликованы в журнале Phytotherapy Research (PhytoRes).

Ранее уже было показано, что берберин улучшает работу сердечно-сосудистой системы, снижает кровяное давление и уменьшает дисфункцию сосудов. Однако механизмы этого эффекта оставались неясными. Новое исследование впервые подробно объясняет, как именно соединение защищает сосудистые клетки.

Ученые сосредоточились на сигнальном пути киназы EIF2AK2 (также известной как протеинкиназа R, PKR), которая регулирует старение и разрушение эндотелиальных клеток. В экспериментах было показано, что вещество метилглиоксаль усиливает старение и гибель клеток путем активации EIF2AK2. Берберин же препятствует этому процессу: он блокирует димеризацию (сцепление молекул) EIF2AK2.

Также выяснилось, что берберин защищает клетки сосудов, влияя на процесс работы белка eIF2α. Этот белок помогает клеткам синтезировать новые белки — фактически управляет «запуском» клеточного конвейера. Когда белок подвергается химической модификации (фосфорилируется), конвейер останавливается, клетки стареют и погибают. Берберин же предотвращает такую модификацию.

«Наши результаты подтверждают, что берберин может защищать сосуды и обладать значительным терапевтическим потенциалом в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Воздействие на молекулу EIF2AK2 также может послужить основой для разработки новых лекарственных средств», — отмечает исследовательская группа.

