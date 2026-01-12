Испытания тягового асинхронного двигателя для поездов ВСМ завершились успешно

Приемочные испытания тягового асинхронного двигателя для поездов высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург успешно завершены на площадке завода-изготовителя, сообщила пресс-служба ОАО «РЖД».

«Тяговый асинхронный двигатель для высокоскоростного поезда успешно прошeл приeмочные испытания. Тестирование проводили на площадке завода-изготовителя в Челябинске», – говорится в сообщении.

Уточняется, что новый двигатель ТАД-650 мощностью 650 кВт отличается высокой энергоэффективностью (КПД до 96%) при компактных размерах и малой массе (750 кг).

Кроме того, по своим эксплуатационным и энергетическим характеристикам отечественная разработка находится на уровне лучших мировых аналогов.

Как отмечается, для высокоскоростного поезда из восьми вагонов потребуется 16 двигателей. По две моторные тележки будет устанавливаться под первым, третьим, шестым и восьмым вагонами, именно они приводят в движение электропоезд. Под остальными будут немоторные тележки. Таким образом тяга равномерно распределяется по составу.