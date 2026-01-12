Стало известно, как человек разделяет внешний мир и свое тело

Европейские нейрофизиологи обнаружили, что ключевую роль в способности мозга отделять тело человека от внешнего мира играют коллективные колебания активности нейронов, возникающие в коре теменной доли мозга. Понимание этого поможет разработать новые методы диагностики и лечения шизофрении, сообщила пресс-служба шведского Каролинского института (KI).

"Нам удалось выявить функциональный процесс в мозге человека, который отвечает за постоянное ощущение того, что мы находимся внутри своего собственного тела. Это открытие поможет нам более полно раскрыть механизмы развития шизофрении и других психических отклонений, при появлении которых чувство собственного "я" каким-то образом нарушается", - заявил научный сотрудник KI Мариано Д'Анджело, чьи слова приводит пресс-служба института.

Ученые совершили это открытие при наблюдениях за работой мозга 100 здоровых добровольцев, участвовавших в классическом эксперименте по созданию телесной иллюзии. В его рамках испытуемые садятся за стол и кладут одну из своих рук за непрозрачный экран, рядом с которым на столе размещается резиновая рука. Этот муляж и реальную руку периодически трогает экспериментатор при помощи кисточки, в результате чего испытуемый со временем начинает ощущать резиновую руку как часть своего тела.

Для раскрытия механизмов формирования данной иллюзии нейрофизиологи проследили при помощи системы ЭЭГ за тем, как менялась активность мозга добровольцев при появлении небольшой или существенной задержки между касаниями реальной и резиновой руки. Эти замеры показали, что чем выше была частота альфа-волн в коре теменной доли мозга, тем более чутко добровольцы реагировали на десинхронизацию стимулов и тем сильнее было их чувство владения своим собственным телом.

Данное открытие натолкнуло ученых на идею изучить то, как манипуляции альфа-ритмами повлияют на способность мозга отделять тело человека от внешнего мира. Проведенные ими опыты показали, что понижение или повышение частоты данной формы мозговой активности при помощи системы транскраниальной электрической стимуляции приводило к хорошо заметному ослаблению или усилению чувства владения телом.