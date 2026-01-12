Найден способ снизить стрессовую нагрузку в пожилом возрасте

Поддержание температуры в спальне на уровне около 24 °C во время сна может снижать стрессовую нагрузку на организм пожилых людей. К такому выводу пришли исследователи Университета Гриффита. Результаты опубликованы в журнале BMC Medicine.

© Газета.Ru

В исследовании приняли участие австралийцы старше 65 лет. В течение всего лета ученые непрерывно отслеживали температуру в спальнях участников с помощью датчиков, а физиологические показатели — с помощью фитнес-трекеров, надетых на запястье. Анализ показал, что при температуре около 24°C в ночное время вероятность выраженной стрессовой реакции во сне была ниже.

По словам руководителя работы Фергуса О'Коннора, при перегреве организма сердце вынуждено работать интенсивнее, чтобы усилить приток крови к коже и способствовать охлаждению. Такая нагрузка, особенно если она сохраняется ночью, мешает полноценному восстановлению и повышает уровень физиологического стресса.

Авторы отмечают, что полученные данные впервые наглядно показали связь между температурой в спальне, частотой сердечных сокращений и реакцией на стресс у пожилых людей в реальных условиях. Это особенно важно на фоне изменения климата и роста числа жарких ночей, которые могут повышать риск сердечно-сосудистых осложнений.

Исследователи подчеркивают: в отличие от дневных рекомендаций по температуре в помещениях, четких ориентиров для ночного сна пока не существует, хотя именно этот период критически важен для восстановления организма.