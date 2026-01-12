Естественное оказалось полезно для пациентов с диабетом

Учёные из Нидерландов выяснили: естественный дневной свет положительно влияет на контроль уровня глюкозы у людей с диабетом 2-го типа – в отличие от типичного искусственного освещения в офисах.

Новое исследование, опубликованное 6 января в журнале Cell Metabolism, показало, что естественное дневное освещение может быть полезнее искусственного для людей с диабетом 2-го типа. Участники эксперимента, находившиеся в помещениях с окнами и доступом к солнечному свету, демонстрировали лучшие показатели метаболического здоровья по сравнению с теми, кто работал при обычном искусственном свете.

Исследование проводилось в Маастрихтском университете (Нидерланды) под руководством доктора Йориса Хукса. В нём приняли участие 13 человек (8 женщин и 5 мужчин) в возрасте около 70 лет с подтверждённым диагнозом диабета 2 типа. Каждый участник провёл по 4,5 рабочих дня – сначала в кабинете с большим окном, затем, после четырёхнедельного перерыва, в комнате без окон с искусственным освещением.

Хотя средний уровень глюкозы в крови в разных рабочих условиях оказался сопоставимым (7,4 ммоль/л при естественном свете против 7,8 ммоль/л при искусственном), время, в течение которого уровень глюкозы оставался в целевом диапазоне (4,4–7,2 ммоль/л), было значительно больше при дневном свете – 50,9 % против 43,3 %.

Кроме того, при естественном освещении организм активнее сжигал углеводы и жиры, а уровень свободных жирных кислот в крови после приёма пищи был выше – признак более эффективного обмена веществ. Анализ слюны также показал, что вечером у участников, получавших больше дневного света, повышался уровень мелатонина – гормона, регулирующего суточные ритмы. Это говорит о том, что естественное освещение лучше синхронизирует внутренние биологические часы организма.

Хукс отметил, что дневной свет – это простой, безопасный и бесплатный способ поддержать метаболическое здоровье. Беседуя с Medscape Medical News он рекомендовал не только чаще находиться при естественном свете, но и сочетать это с физической активностью. Выход на улицу днём он назвал проверенным способом улучшить обмен веществ.