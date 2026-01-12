Найден способ определить риск нескольких заболеваний на годы вперед

Ученые из Каролинского института в Швеции установили, что семь маркеров в анализе помогают определить, у каких пожилых людей разовьется сразу несколько хронических заболеваний и как быстро это произойдет.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

Речь идет о мультиморбидности. Это состояние, при котором у человека одновременно присутствуют несколько хронических недугов. Она распространена в пожилом возрасте и серьезно ухудшает качество жизни, а также повышает нагрузку на систему здравоохранения.

Исследователи изучили данные более 2,2 тысячи жителей Стокгольма старше 60 лет. Участникам измерили уровни 54 биомаркеров крови, которые связаны с воспалением, обменом веществ, состоянием сосудов и нейродегенерацией. Затем ученые проследили, как менялось состояние здоровья людей в течение 15 лет.

Как выяснилось, небольшой набор показателей крови позволяет довольно точно связать человека с определенными «наборами» болезней и оценить скорость их накопления.

Маркеры GDF-15, HbA1c, цистатин C, лептин и инсулин связаны с числом заболеваний и типичными сочетаниями патологий. Альбумин и гамма-глутамилтрансфераза отражали, насколько быстро ухудшалось состояние здоровья со временем.

Выводы подтвердились в независимой группе из США. Это усиливает надежность результатов шведского исследования. Авторы работы подчеркнули, что ключевую роль в развитии мультиморбидности играют нарушения обмена веществ, регуляции энергии и реакции на стресс.

