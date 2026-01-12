Google удалил часть медицинских обзоров, созданных ИИ

Американская компания Google удалила некоторые из своих медицинских обзоров, которые были созданы нейросетью. Причиной стали сообщения о том, что в таких обзорах содержится ложная информация о здоровье, подвергающая людей риску причинения вреда.

© runews24.ru

По данным британской газеты Guardian, расследование издания выявило, что люди подвергаются риску из-за ложной и вводящей в заблуждение информации.

В начале января Guardian сообщала, что такой обзор ошибочно порекомендовал людям, страдающим раком поджелудочной железы, избегать продуктов с высоким содержанием жиров. Однако эксперты заявили, что это прямо противоположно тому, что следует рекомендовать, и может повысить риск смертности пациентов от этого недуга.

ИИ Google также предоставил ложную информацию о важнейших печеночных пробах, из-за чего люди с серьезными болезными печени могли ошибочно полагать, что они здоровы.

Ранее мы рассказывали, как нейросети меняют современную медицину. Эксперт рассказал, каких специалистов не сможет заменить нейросеть.