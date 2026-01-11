Что происходит после отказа от препаратов против ожирения

Пока во всем мире, включая и нашу страну, продолжается увлечение семаглутидом и более новыми препаратами той же группы (тирзепатид), исследователи установили, что при прекращении уколов эффект от лечения быстро сходит на нет — возвращаются и вес, и сопутствующие ожирению плохие показатели метаболизма, маркеры диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Продажи "Семавика" — одного из российских аналогов "Оземпика" — за прошлый год показали взрывной рост, увеличившись в три раза. По данным DSM Group, c января по ноябрь было куплено этого лекарства на сумму 16,3 млрд рублей. При этом новый метаанализ, опубликованный 7 января в журнале BMJ, подтвердил опасения врачей, о которых они предупреждали пациентов: семаглутид и его аналоги (антагонисты глюкагоноподобного пептида ГПП-1) не вылечивают заболевание полностью, они лишь позволяют временно "наладить" метаболизм и сбросить лишний вес. Как только препарат отменяется, пациент, как правило, довольно быстро возвращается к исходным кондициям и параметрам здоровья.

Анализ серьезный, его авторы свели воедино результаты 37 исследований, в которых участвовал 9341 человек.

Что происходит после прекращения терапии?

Средний набор веса — 0,4 кг в месяц.

Вес, маркеры риска диабета и болезней сердца возвращаются к исходным значениям менее чем за два года. Конкретно вес становится прежним за 1,7 года.

Вес, сброшенный на препарате, возвращается почти в четыре раза быстрее, чем после снижения за счет корректировки рациона и физической активности. Причем эффект не зависит от того, сколько килограммов человек изначально сбросил.

Показатели работы эндокринной и сердечно-сосудистой систем (глюкоза, гликированный гемоглобин HbA1c, артериальное давление, липидный профиль) возвращаются к исходным значениям за 1,4 года.

«Эти препараты радикально изменили лечение ожирения — с этим никто не спорит. Но около 50% пациентов прекращают прием в течение первого года. А после отмены эффект быстро исчезает, если препарат был единственным инструментом, а не частью стратегии, направленной на изменение стереотипов питания и паттернов двигательной активности», — комментирует выводы исследования врач-кардиолог Алексей Утин.

Таким образом, несмотря на быстрое снижение веса в начале лечения, одной лекарственной терапии для долгосрочного контроля массы тела явно недостаточно.