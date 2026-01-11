Названы необычные симптомы дефицита железа

Бледность кожи, особенно в сочетании с синюшностью губ, ломкостью ногтей и выпадением волос, а также желание есть мел, лед и землю могут быть клиническим признаком железодефицита, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Однако важно понимать: бледность сама по себе не является патогномоничным симптомом. Ее следует оценивать в контексте других жалоб — слабости, одышки, головокружений, учащенного сердцебиения. Если подобные симптомы сохраняются дольше двух недель, это повод обратиться к врачу и сдать общий анализ крови с расчетом уровня ферритина. К тревожным симптомам относятся: постоянная усталость, снижение концентрации внимания, "заеды" в уголках рта, извращенные вкусовые пристрастия (желание есть мел, лед, землю — явление, известное как "пика"), одышка при незначительной нагрузке, тахикардия, сухость кожи и волос. Особенно настораживает сочетание этих признаков у женщин с обильными менструациями или у людей с хроническими гастроэнтерологическими заболеваниями», — дополнила доктор.

Хронический стресс, недосып и высокий темп жизни тоже влияют на всасываемость железа. Под действием кортизола нарушается проницаемость слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки, снижается секреция соляной кислоты, — а она необходима для перехода трехвалентного железа в двухвалентную форму, усваиваемую организмом.