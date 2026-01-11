Как просто защитить мозг от жирной пищи

Рацион, богатый фруктами и овощами, может защищать мозг от вредного воздействия жирной пищи. К такому выводу пришли ученые в доклиническом исследовании, показавшем, что у мышей на «западной» диете память сохранялась, если корм дополняли смесью из растительных продуктов. Работа опубликована в журнале Nutritional Neuroscience.

Рост ожирения во всем мире идет параллельно с увеличением числа случаев когнитивных нарушений у пожилых людей. Ожирение считается фактором риска деменции, а одной из причин называют высокое потребление калорийной пищи с большим содержанием насыщенных жиров. Такая диета усиливает окислительный стресс — дисбаланс между свободными радикалами и антиоксидантной защитой организма, который со временем повреждает ткани, в том числе нервные.

Команда под руководством Вэйминь Го решила проверить, может ли комбинация растительных продуктов, а не отдельные ингредиенты, смягчить эти эффекты.

В эксперименте использовали самцов мышей линии C57BL/6. Животных разделили на пять групп: одна получала стандартный низкожировой рацион, остальные — высокожировую «западную» диету, вызывающую ожирение. При этом в корм добавляли лиофилизированный порошок из фруктов и овощей в количестве 0, 5, 10 или 15% от массы рациона. Смесь включала яблоки, бананы, ягоды, виноград, цитрусовые, шпинат, морковь, брокколи и томаты. Максимальная доза примерно соответствовала 8–9 порциям фруктов и овощей в день у человека.

Через 20 недель ученые оценили память животных с помощью теста распознавания нового объекта — стандартного метода для изучения обучения и памяти у грызунов. Мыши на низкожировой диете уверенно отличали новый предмет от знакомого. У животных на жирной диете без добавок эта способность ухудшалась. Однако у мышей, получавших растительную смесь, показатели памяти улучшались по мере увеличения дозы. При 15% добавке результаты были почти такими же, как у контрольной группы.

Интересно, что добавки в 5 и 10% не мешали развитию ожирения, тогда как при 15% прибавка массы тела была меньше, чем у мышей без растительного порошка. Это говорит о том, что сохранение памяти не сводилось только к контролю веса.

Чтобы понять механизм эффекта, исследователи измерили уровень малонового диальдегида в печени — маркера окислительного стресса. Высокожировая диета резко повышала его уровень, тогда как добавка фруктов и овощей снижала показатели, указывая на уменьшение системного окислительного стресса. Авторы считают, что именно это могло защитить нейронные пути и когнитивные функции.

В будущем ученые планируют изучить конкретные области мозга, включая гиппокамп, и проверить, сохраняется ли защитный эффект у людей в клинических исследованиях.