Ряд пищевых консервантов связали с повышенным риском рака и диабета

Употребление некоторых распространенных пищевых консервантов может быть связано с умеренно повышенным риском развития онкологических заболеваний и диабета 2-го типа. К такому выводу пришли авторы двух крупных французских наблюдательных исследований, опубликованных в журналах BMJ и Nature Communications.

Обе работы основаны на данных долгосрочного проекта, в рамках которого более 100 тысяч жителей Франции регулярно заполняли подробные анкеты о своем рационе. Анализ показал, что ряд консервантов, широко применяемых в промышленно переработанных продуктах, статистически ассоциирован с более высокой частотой отдельных заболеваний.

В первом исследовании была выявлена связь между нитритами и нитратами — веществами, используемыми при производстве ветчины, бекона и колбас, — и повышенным риском общей онкологической заболеваемости, а также рака молочной и предстательной желез. Наиболее выраженной оказалась ассоциация между нитритом натрия и раком простаты: риск был выше примерно на треть по сравнению с группами с минимальным потреблением.

Вторая работа показала, что некоторые пищевые добавки, включая сорбат калия, применяемый для подавления роста плесени и бактерий, были связаны с увеличением риска развития диабета 2-го типа. При этом абсолютные значения риска оставались умеренными и существенно уступали влиянию известных факторов, таких как курение или ожирение.

Авторы подчеркивают, что выявленные связи не доказывают прямую причинно-следственную зависимость. По словам эпидемиолога Матильды Тувье, руководившей обоими исследованиями, употребление продуктов с консервантами не означает немедленного развития заболевания, однако накопленное воздействие таких веществ может иметь значение для здоровья в долгосрочной перспективе.

