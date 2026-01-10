Профессор назвала топ-5 прорывных решений в онкологии

Прошедший год принес несколько впечатляющих открытий в борьбе с онкологическими заболеваниями - как за рубежом, так и в российской медицине. О пяти наиболее значимых достижениях "Российской газете" рассказала директор Института персонализированной онкологии Сеченовского Университета, профессор Марина Секачева.

1. Успехи клеточной терапии - CAR-T и TCR-T

Клеточная терапия давно применяется в онкогематологии, но для лечения солидных опухолей ее стали применять совсем недавно. В 2025 году на конференции ASCO (Американское общество клинической онкологии) впервые были представлены результаты второй фазы клинического исследования китайской биотехнологической компании по применению CAR-T терапии для лечения рака желудка. Выживаемость по сравнению со стандартным лечением удалось увеличить на 40% .

В России в Сеченовском Университете также активно развивают технологии клеточной адаптивной терапии. В 2025 году сотрудники университета совместно с коллегами из НИИ фундаментальной и клинической иммунологии (Новосибирск) завершили доклиническую разработку первого в мире TCR-T-препарата для лечения HER2/neu-положительного рака молочной железы. В перспективе комбинация CAR-T и TCR-T технологий обещает эффективно вылечивать ранее устойчивые опухоли.

2. Новые комбинации таргетных препаратов

Таргетная терапия, наряду с иммунотерапией, стала стандартом лечения многих метастатических онкозаболеваний. Однако, как и любая терапия, она имеет свои ограничения. Их можно преодолеть, применяя комбинированные подходы.

Прорыв 2025 года - применение тройной комбинированной терапии (таргетные препараты + химиотерапия) при распространенном колоректальном раке.

Рак кишечника - один из самых распространенных видов злокачественных новообразований. Он занимает третье место в мире по частоте и второе место по смертности. Каждый 10-й случай сопровождается BRAF V600E мутацией, которая придает заболеванию одну из самых агрессивных форм.

Ранее пациенты с этой формой заболевания не имели возможности получать комбинированную терапию, учитывающую наличие мутации. "В 2025 году были опубликованы результаты международного клинического исследования, в котором наша группа также принимала участие, показавшие, что тройная комбинация заметно улучшает общую и безрецидивную выживаемость у таких пациентов, - рассказала Марина Секачева. - Теперь категория больных, ранее плохо поддающаяся лечению, получила новую возможность эффективной терапии".

3. Революция в ранней диагностике: жидкостная биопсия и скрининг рака

Ранняя диагностика рака по-прежнему остается серьезным вызовом: многие опухоли до поздних стадий протекают без видимых симптомов. Чтобы их обнаружить, нужны скрининговые программы. Помогает анализ крови - жидкостная биопсия. Это современный метод диагностики и мониторинга рака, для выполнения которого нужно лишь взять кровь у пациента.

Прошедший год принес прогресс и в применении этих технологий. Одно из значимых достижений - разработан скрининговый тест, определяющий на основе анализа крови сразу несколько видов рака.

Как это работает? Тест выявляет в крови метилированные фрагменты циркулирующей ДНК, характерные для разных видов рака. Последние результаты продемонстрировали, что один анализ крови с достаточно высокой точностью может обнаружить несколько распространенных видов опухолей.

Российские ученые также работают над методами раннего выявления рака. Исследователи Сеченовского Университета и Института системного программирования РАН имени Иванникова разработали программу "ОнкоПро" - первое программное обеспечение в России, получившее статус медицинского изделия для диагностики рака. Эта система анализирует показатели 12 биомаркеров в образце крови пациента и рассчитывает вероятность наличия шести видов рака: легкого, почки, молочной железы, яичников, предстательной железы и колоректального рака.

"Теперь врач располагает удобным инструментом, который на основе обычного анализа крови помогает вовремя заподозрить злокачественную опухоль и направить пациента на углубленное обследование, - пояснила Марина Секачева. - Это позволит выявлять больше случаев рака на ранней стадии и спасать жизни. Следующий шаг в разработке подобных тестов и ПО - комбинированное использование маркеров, добавление анализа фрагментов метилирующей ДНК и усиление диагностического эффекта за счет использования инструментов ИИ".

4. Применение искусственного интеллекта

В 2025 году ИИ окончательно утвердился как важнейший инструмент для улучшения диагностики и лечения рака. Его применяют в патологической анатомии для прецизионной оценки злокачественности опухолей. В Сеченовском Университете разработали систему компьютерного зрения, которая анализирует цифровые изображения биопсий опухоли почки. Алгоритм выделяет определенные клетки и рассчитывает их долю, которая, как оказалось, напрямую связана с агрессивностью заболевания. На основе новых данных исследователи предложили обновить международную классификацию опухолей почки.

"Подобные истории успеха демонстрируют потенциал ИИ: он не только повышает точность диагностики, но и выявляет скрытые закономерности, недоступные человеческому глазу, тем самым приближая нас к истинно персонализированной медицине", - считает Марина Секачева.

Онкологи все чаще используют ИИ для расшифровки КТ и МРТ снимков, автоматического распознавания патологических образцов, а также для подбора оптимальных схем химиотерапии на основе больших данных медицинских регистров. В перспективе с помощью ИИ каждый пациент будет получать максимально точный план лечения, основанный на глубоком анализе его индивидуальных данных - от геномных особенностей опухоли до медицинских изображений и истории болезни.

5. Новые подходы к персонализированной медицине и профилактике рака

Лечение рака становится все более персонализированным. В прошлом году были получены первые обнадеживающие результаты применения таких персонализированных вакцин у пациентов с метастатической меланомой. Эти экспериментальные вакцины изготавливают персонально для каждого больного на основе неоантигенов его опухоли - они помогают "научить" иммунитет атаковать опухоль.

Хотя эти препараты находятся на ранних этапах разработки, эксперты считают, что в ближайшие 5-10 лет такие вакцины могут войти в практику, особенно для профилактики рецидивов после основного лечения.

Еще одно направление исследований связано с более тонкой идентификацией опухоли у конкретного больного - наличием специфических мутаций. Это помогает подобрать пациенту максимально эффективное персонализированное лечение. В прошлом году в России зарегистрировали первую отечественную тест-систему для подбора таргетной терапии при раке молочной железы. Тест позволяет определять наследственные и приобретенные мутации в образце опухоли, а также предсказывать чувствительность к таргетным препаратам.