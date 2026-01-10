Ученые выяснили, что 10 минут на велотренажере меняют биохимию крови и влияют на рак

Всего десяти минут активной тренировки достаточно, чтобы запустить в организме сложные процессы. Исследование показало, как после таких нагрузок меняется кровь, замедляя развитие раковых клеток.

Всего десять минут интенсивной работы на велотренажере способны изменить биохимию крови так, что это начинает мешать росту раковых клеток. К такому выводу пришла группа ученых, проведя эксперимент с участием тридцати добровольцев в возрасте от 50 до 78 лет.

До и после короткой, но энергичной тренировки у участников брали образцы крови, чтобы проверить ее воздействие на лабораторные клетки рака толстой кишки.

Результаты оказались впечатляющими. После физической нагрузки в сыворотке крови появлялись молекулы, которые ускоряли восстановление ДНК и подавляли активность генов, отвечающих за рост опухолей. Исследователи полагают, что эти изменения могут не только замедлять развитие болезни, но и препятствовать распространению злокачественных клеток.

Хотя эксперимент пока проводился только «в пробирке», а не на живых пациентах, он открывает новые горизонты. Ученые надеются, что в будущем смогут создать препараты, имитирующие защитный эффект физических нагрузок.