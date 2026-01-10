Назван скрытый фактор риска глазных заболеваний

Диета с избытком сахара, особенно фруктозы, повышает риск развития глазных заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Второго медицинского университета Шаньдуна (Китай). Результаты исследования опубликованы в Experimental Eye Research (ЕЕR).

© Газета.Ru

Ученые сосредоточились на фруктозе — одном из основных источников добавленного сахара в рационе современных людей. Значительная часть фруктозы поступает не сама по себе, а в составе сахарозы и промышленных подсластителей.

Рост ее потребления совпадает с увеличением числа людей с ожирением, диабетом второго типа и метаболическим синдромом — состояниями, связанными с заболеваниями глаз. Однако до сих пор оставалось неясным, может ли фруктоза сама по себе влиять на зрение.

Ранее ученые установили, что избыток фруктозы запускает сразу несколько процессов, потенциально опасных для глаз. Ее метаболизм в печени сопровождается истощением энергетических запасов клеток, образованием мочевой кислоты, усилением окислительного стресса и хронического воспаления. Кроме того, фруктоза нарушает липидный обмен и ослабляет кишечный барьер.

В новом мета-анализе исследователи из Китая уделили особое внимание оси «кишечник–мозг–глаз». Эксперименты на мышах показали: изменения в составе кишечной микробиоты на «сладкой» диете могут усиливать воспалительные сигналы, которые затрагивают сетчатку, сосудистую оболочку глаза, макулу и механизмы регуляции внутриглазного давления.

В совокупности эти эффекты повышают уязвимость глазных тканей, особенно в условиях метаболического стресса. Авторы отмечают, что снижение потребления фруктозы потенциально может уменьшить риск глазных заболеваний, хотя прямая причинно-следственная связь пока не доказана.

По мнению исследователей, в будущем профилактика и лечение заболеваний глаз могут включать не только контроль сахара в рационе, но и подходы, направленные на снижение окислительного стресса и восстановление баланса кишечной микробиоты.

