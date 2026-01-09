Найден способ определить риск нескольких заболеваний на годы вперед

Ученые из Каролинского института выяснили, что семь маркеров в анализе помогают определить, у каких пожилых людей разовьется сразу несколько хронических заболеваний и как быстро это произойдет. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

Речь идет о мультиморбидности — состоянии, при котором у одного человека одновременно присутствуют несколько хронических болезней. Она широко распространена в пожилом возрасте и серьезно ухудшает качество жизни, а также увеличивает нагрузку на систему здравоохранения.

Исследователи проанализировали данные более 2200 жителей Стокгольма старше 60 лет. Участникам измерили уровни 54 биомаркеров крови, связанных с воспалением, обменом веществ, состоянием сосудов и нейродегенерацией, после чего ученые проследили, как менялось состояние здоровья людей в течение 15 лет.

Анализ показал, что небольшой набор показателей крови позволяет довольно точно связать человека с определенными «наборами» заболеваний и оценить скорость их накопления. Особенно важными оказались семь биомаркеров.

Пять из них — GDF-15, HbA1c, цистатин C, лептин и инсулин — были связаны с числом заболеваний и типичными сочетаниями патологий. Еще два — альбумин и гамма-глутамилтрансфераза — отражали, насколько быстро ухудшалось состояние здоровья со временем.

Выводы подтвердились в независимой группе из США, что усиливает надежность результатов. По словам авторов, ключевую роль в развитии мультиморбидности играют нарушения обмена веществ, регуляции энергии и реакции на стресс.

