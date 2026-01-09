Ученые создают «умные таблетки» для подтверждения факта приема лекарств
Американские ученые предлагают использовать биоразлагаемые «умные таблетки», чтобы подтверждать факт приема лекарств. При помощи «умных таблеток» можно будет отследить факт приема лекарств.
Ученые Массачусетского технологического института придумали таблетки, в которых содержатся антенна и другая электроника. «Умная таблетка» подает сигнал на специальное радиоустройство. Ученые считают, что технология поможет отследить факт приема лекарств и способствует решению проблемы низкой приверженности лечению, из-за которой ежегодно умирают сотни тысяч пациентов.
При этом таблетки совершенно безопасны. После того, как капсула попадает в организм, она полностью растворяется, поскольку выполнена из биоразлагаемых материалов, включая цинк.
Полное растворение происходит через семь дней, а повышение уровня металлов в крови не превышает безопасных значений.
Ранее ученые заявили, что лекарство от диабета борется со старением.