Выяснено, у каких людей риск рака крови снижен на треть

Ученые из Венского университета и Тартуского университета установили, что редкий генетический вариант rs17834140-T замедляет распространение опасных мутаций в стволовых клетках крови и снижает риск рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Рак крови — это группа онкологических заболеваний, включая лейкемию, которые затрагивают костный мозг и систему образования клеток крови. Обычно болезнь развивается, когда в ДНК стволовой клетки появляется ошибка и она начинает создавать множество своих копий. Этот процесс называют клональным гемопоэзом. С возрастом такие клоны накапливаются и могут дать начало опухоли.

Исследователи провели масштабный геномный анализ более 640 тысяч человек. Сравнив десятки тысяч людей с мутациями и без них, они выделили вариант rs17834140-T на участке хромосомы 17q22. Чтобы отследить его активность, вариант внесли в человеческие стволовые клетки и изучили их поведение в лаборатории и на мышах.

Оказалось, что защитная версия снижает уровень белка MSI2, который работает как «педаль газа» для роста клеток. При раке он помогает мутировавшим клеткам быстро захватывать костный мозг. Когда экспрессия MSI2 снижается, клетки реже превращаются в злокачественные.

По оценке авторов, у носителей rs17834140-T вероятность развития нескольких видов рака крови снижена примерно на треть. Ученые подчеркивают: речь идет о естественном смещении баланса, а не о полном иммунитете. Теперь специалисты надеются разработать препараты или методы, которые смогут повторить эту природную защиту и помочь предупреждать лейкемию у уязвимых людей.

