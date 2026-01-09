Как регулярное поедание фруктов влияет на риск появления звона в ушах

Ученые изучили данные крупных исследований, которые включают около 113,5 тысячи женщин. Они регулярно сообщали о своем рационе питания.

© runews24.ru

Исследователи из Гарварда выяснили, что частое употребление свежих фруктов снижет вероятность возникновения тиннитуса — неприятного состояния, которое характеризуется постоянным шумом или звоном в ушах.

Научная работа опубликована в издании American Journal of Epidemiology.

Ученые изучили сведения крупных исследований, которые включают около 113,5 тысячи женщин. Они регулярно сообщали о своем рационе питания, заполняя анкеты каждые четыре года. Как выяснилось, женщины, которые чаще всего едят фрукты, имеют значительно меньший шанс столкнуться с хроническими звуковыми ощущениями в ушах.

Эксперты предупреждают, что полученные результаты носят наблюдательный характер и не доказывают абсолютную причинно-следственную связь. При этом, статистика показывает четкую положительную взаимосвязь между фруктовым рационом и состоянием здоровья слуха.

