Как регулярное поедание фруктов влияет на риск появления звона в ушах

Регулярное поедание фруктов снижает риск появления звона в ушах
Ученые изучили данные крупных исследований, которые включают около 113,5 тысячи женщин. Они регулярно сообщали о своем рационе питания.
Исследователи из Гарварда выяснили, что частое употребление свежих фруктов снижет вероятность возникновения тиннитуса — неприятного состояния, которое характеризуется постоянным шумом или звоном в ушах.
Научная работа опубликована в издании American Journal of Epidemiology.
Ученые изучили сведения крупных исследований, которые включают около 113,5 тысячи женщин. Они регулярно сообщали о своем рационе питания, заполняя анкеты каждые четыре года. Как выяснилось, женщины, которые чаще всего едят фрукты, имеют значительно меньший шанс столкнуться с хроническими звуковыми ощущениями в ушах.
Эксперты предупреждают, что полученные результаты носят наблюдательный характер и не доказывают абсолютную причинно-следственную связь. При этом, статистика показывает четкую положительную взаимосвязь между фруктовым рационом и состоянием здоровья слуха.
