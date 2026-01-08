Ученые выяснили, какая бактерия позволяет есть жирное и не полнеть

Ученые нашли микроорганизм, который позволяет есть жирное и не полнеть. Речь о бактерии Turicibacter.

Открытие сделали исследователи из Университета Юты.

Как сообщает Cell Metabolism, действие данной бактерии связано со снижением негативных метаболических эффектов от диеты с высоким содержанием жиров.

Эксперимент на мышах показал, что Turicibacter даже в небольших количествах продуцирует специфические жирные кислоты, которые нейтрализуют церамиды — липиды, накопление которых в организме связывают с развитием инсулинорезистентности, сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Мыши, которые получали бактерию, не только не набирали вес, но и демонстрировали лучшие показатели крови, например, уровень глюкозы в крови и улучшенный липидный профиль.

Правда, сама бактерия Turicibacter чувствительна к компонентам высокожировой диеты, что может подавлять ее рост в условиях, когда ее защитная функция наиболее необходима.

