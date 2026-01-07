Ученые назвали фрукт, улучшающий состояние кожи изнутри

Ученые Университета Отаго в Крайстчерче выяснили, что регулярное получение витамина С с едой оказывает положительное влияние на здоровье кожи.

В эксперименте участвовали добровольцы из Новой Зеландии и Германии. Как установили исследователи, что ежедневное употребление богатого витамином С киви уже через два месяца приводит к видимым результатам.

У участников эксперимента повысился уровень этого витамина, что стимулировало выработку коллагена и ускорило обновление клеток кожи.

Ультразвуковое исследование зафиксировало объективные улучшения: рост толщины и эластичности кожных покровов.

Ученые отметили прямую зависимость между концентрацией витамина С в крови и его благотворным влиянием на кожу. Они подчеркнули, что организм человека не может накапливать витамин С, в связи с этим его необходимо получать каждый день.

Чтобы поддерживать оптимальный уровень нутриента, важного для здоровья и молодости кожи, при отсутствии противопоказаний рекомендуется употреблять не менее пяти порций фруктов и овощей в день.

