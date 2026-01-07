Популярное средство для похудения оказалось бесполезным

Тренд под названием oatzempic — напиток из перемолотых овсяных хлопьев с водой — стремительно набирает популярность в TikTok. В роликах блогеры обещают быстрое похудение, чувство сытости и «натуральную альтернативу» лекарствам для снижения веса. Однако с научной точки зрения у этой моды куда меньше оснований, чем кажется на первый взгляд. Об этом сообщает портал The Conversation.

На самом деле oatzempic — это не препарат и даже не устоявшийся рецепт. Обычно в видео показывают, как одну–две столовые ложки овсяных хлопьев смешивают с водой или соком, иногда добавляя лимонный сок или корицу. Напиток предлагают пить вместо завтрака или во второй половине дня, чтобы «не переесть» вечером.

Чувство сытости после такого коктейля действительно возможно — и в этом нет ничего загадочного. Овес богат бета-глюканом, растворимой клетчаткой, которая при контакте с водой образует гелеобразную массу и замедляет пищеварение. Это помогает дольше ощущать наполненность желудка. Науке давно известно, что вязкая растворимая клетчатка может умеренно снижать аппетит, сглаживать скачки сахара в крови и поддерживать здоровье сердца.

Однако овес — далеко не уникальный источник таких волокон. Похожий эффект дают яблоки, цитрусовые, семена льна, ячмень, бобовые и псиллиум. Сама по себе сытость не равна устойчивому снижению веса: для этого важны сбалансированное питание, движение, сон и уровень стресса.

Важно и то, что oatzempic как метод похудения никогда не изучался в клинических исследованиях. Нет ни стандартной дозировки, ни данных о долгосрочном эффекте. Если кто-то худеет на фоне такого напитка, невозможно сказать, связано ли это именно с ним или с общим снижением калорийности рациона и другими изменениями образа жизни.

Отдельная проблема — название. Оно напрямую отсылает к рецептурным препаратам, которые действуют через гормональные механизмы и действительно сильно влияют на аппетит и обмен веществ. Овсяный напиток с клетчаткой не обладает и не может обладать таким эффектом.

Для некоторых людей oatzempic может быть нейтральным или даже умеренно полезным — например, если он заменяет пропуск завтрака и помогает есть более регулярно. Но с точки зрения питания это не полноценный прием пищи: в нем мало белка, жиров и ряда важных микроэлементов. При регулярной замене еды таким напитком возможен дефицит питательных веществ или недоедание. Кроме того, резкое увеличение количества клетчатки может вызвать вздутие и дискомфорт у тех, кто к ней не привык.

Диетологи отмечают: больший эффект для здоровья даст обычный смузи — с овсяными хлопьями, фруктами или ягодами, источником белка (йогурт, молоко) и полезных жиров.