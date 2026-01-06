Найдено лекарство, которое восстанавливает разрушенный коленный хрящ

Миллионы людей во всем мире живут с хронической болью в коленях из-за остеоартроза — возрастного износа суставного хряща. Иногда артроз развивается и в молодом возрасте — из-за высоких нагрузок и травм у спортсменов. До сих пор медицина могла только приглушать симптомы с помощью противовоспалительных и обезболивающих или предложить сложную операцию по замене разрушенного сустава на искусственный (эндопротезирование). Но исследователи из Стэнфордского университета, возможно, совершили переворот: они создали препарат, который не маскирует боль, а устраняет ее причину, стимулируя рост нового хряща, пишет журнал Science.

Суть открытия — в борьбе не с последствиями (болью и снижением функций), а с молекулярной причиной старения суставов. Ученые обнаружили, что с возрастом в нашем организме, и особенно в поврежденных суставах, накапливается особый белок — 15-PGDH. Его можно назвать "биологическим тормозом" регенерации. Чем его больше, тем хуже клетки хряща (хондроциты) восстанавливаются, тем сильнее воспаление и тем быстрее происходит разрушение хрящевой ткани в суставе.

Новый препарат представляет собой малую молекулу, которая работает как высокоточный "блокатор". Она связывается с белком 15-PGDH и нейтрализует его действие. Когда этот "тормоз" отпущен, в тканях сустава закономерно повышается уровень другого важного вещества — простагландина E2, который является мощным сигналом к восстановлению.

Что происходит дальше? Клетки хряща, которые до этого были в подавленном состоянии, получают четкую команду: "Строй заново!". Они начинают активно производить коллаген и другие компоненты, формируя новую, здоровую хрящевую ткань — именно ту, которая необходима для безболезненной работы сустава.

Эксперименты на животных показали впечатляющие результаты. После инъекции препарата в колени старых мышей, у которых хрящ был сильно изношен, исследователи наблюдали не остановку разрушения, а именно регенерацию — хрящ начал нарастать. Более того, лечение полностью предотвратило развитие артроза после искусственно созданной травмы.

«Мы были поражены, увидев, что хрящ полностью восстановился», — сказал один из авторов работы, Уилл Ван.

Ученые настроены оптимистично: в лабораторных экспериментах участвовали не только мыши, образцы изношенного человеческого хряща (их брали у пациентов с артрозом) отреагировали точно так же, клетки начали регенерировать.

Клинические перспективы выглядят многообещающе. Пероральная версия этого препарата (в таблетках), нацеленная на тот же механизм, уже проходит испытания для лечения возрастной слабости мышц. Это ускорит процесс изучения безопасности и для применения при дегенеративных болезнях суставов.

Если дальнейшие клинические испытания на людях подтвердят эффективность и безопасность, мир получит первый в истории истинно регенеративный препарат против остеоартроза. Это может отодвинуть или отменить необходимость в эндопротезировании для миллионов людей, дав им шанс вернуться к активной жизни за счет восстановления собственных суставов.