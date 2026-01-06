Создан порошок, мгновенно останавливающий кровотечение

Ученые из KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) разработали порошковое средство, которое при распылении на рану за одну секунду превращается в плотный гидрогель и мгновенно останавливает кровотечение. Работа опубликована в журнале Advanced Functional Materials (AFM).

Обычные пластыри и губки хорошо работают при небольших порезах, но оказываются малоэффективны при глубоких, неровных или сильно кровоточащих ранах. Кроме того, многие из них чувствительны к температуре и влажности, из-за чего их сложно использовать вне больницы.

Новый материал, получивший название AGCL, задуман как универсальное средство для экстренных ситуаций — от операционных до зон стихийных бедствий.

Порошок состоит из природных биосовместимых компонентов. Альгинат и геллановая камедь при контакте с кальцием в крови мгновенно образуют гель, который физически герметизирует рану. Хитозан усиливает эффект, связываясь с компонентами крови и дополнительно подавляя кровотечение. В результате на поверхности раны быстро формируется трехмерный барьер, который удерживается даже при высоком давлении.

Материал способен впитывать крови более чем в семь раз больше собственного веса и демонстрирует адгезию (способность удерживаться) выше 40 кПа — это сопоставимо с сильным надавливанием рукой.

В экспериментах на животных, включая модели повреждения печени, AGCL значительно сокращал объем кровопотери и время гемостаза по сравнению с коммерческими средствами. При этом заживление шло быстрее, а через две недели функция печени полностью восстанавливалась.

«Мы стремились создать материал, который будет работать быстро и надежно даже в условиях, где невозможно использовать традиционные медицинские средства», — отметили ученые.

По словам исследователей, порошок также сохраняет свойства до двух лет при комнатной температуре и высокой влажности. Авторы подчеркивают, что технология создавалась с прицелом на экстремальные условия, но в перспективе может широко применяться в неотложной медицине и полевой хирургии.