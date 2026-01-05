Ученые из Южной Кореи установили, что ожирение повышает риск развития мигрени у молодых людей, причем особенно важную роль играет жировая ткань в области живота. Результаты масштабного исследования опубликованы в журнале Neurology.

Мигрень — одно из самых распространенных и изнурительных неврологических расстройств. Хотя наследственность играет заметную роль, на риск заболевания влияют и факторы образа жизни. Ожирение давно связывают с утяжелением течения мигрени, однако оставалось неясно, может ли оно способствовать ее появлению у людей, которые ранее не сталкивались с этим заболеванием.

Чтобы прояснить этот вопрос, исследователи проанализировали данные Национальной службы медицинского страхования Южной Кореи, охватывающей почти все население страны. В исследование вошли более 6,1 миллиона человек в возрасте от 20 до 39 лет, у которых на момент начала наблюдения не было диагностированной мигрени. За участниками следили в среднем около семи лет, фиксируя новые случаи заболевания.

В ходе плановых медосмотров у участников измеряли рост, вес и окружность талии. Это позволило оценить как индекс массы тела, так и абдоминальное ожирение — накопление жира в области живота. Анализ показал, что у людей с ожирением риск развития мигрени был выше, чем у участников с нормальной массой тела. При этом окружность талии оказалась более точным предиктором мигрени, чем общий индекс массы тела: чем больше выражено абдоминальное ожирение, тем выше был риск.

Авторы отмечают, что предыдущие работы часто основывались на поперечных данных и не позволяли судить о направлении связи. Продольный дизайн нового исследования дает более веские основания говорить о том, что ожирение может предшествовать развитию мигрени, а не быть его следствием.

В то же время ученые подчеркивают ограничения работы. В анализ включались только случаи мигрени, по поводу которых люди обращались за медицинской помощью, а результаты получены на одной этнической группе. Тем не менее выводы указывают на важность контроля массы тела и особенно абдоминального жира как потенциальной меры снижения риска мигрени у молодых взрослых.