Вмешательство в химическую «систему связи» бактерий во рту может изменить состав зубного налета в сторону более здорового и предотвратить развитие кариеса. К такому выводу пришли ученые из Университета Миннесоты. Результаты исследования опубликованы в журнале NPJ Biofilms and Microbiomes.

По словам ученых, бактерии в полости рта не существуют изолированно: они обмениваются сигнальными молекулами с помощью механизма, известного как кворум-сенсинг. Эти химические сигналы позволяют микробам координировать поведение, регулировать активность генов и определять, какие виды будут доминировать в бактериальном сообществе. От этого баланса во многом зависит, сохранится ли микробиота в «здоровом» состоянии или сместится в сторону кариеса и заболеваний десен.

Исследователи изучили лабораторные модели зубного налета и сосредоточились на сигнальных молекулах N-ацилгомосеринлактонах (AHL), которые используют некоторые бактерии. Оказалось, что специальные ферменты способны блокировать эти сигналы и тем самым «глушить» бактериальное общение.

Такое вмешательство снижало активность микробов, связанных с воспалением десен, и одновременно способствовало росту бактерий, характерных для здоровой полости рта.

Как поясняют авторы, формирование зубного налета напоминает развитие экосистемы. Сначала поверхность заселяют относительно безвредные бактерии, а затем, при неблагоприятных условиях, появляются более агрессивные виды, включая Porphyromonas gingivalis, тесно связанную с пародонтитом.