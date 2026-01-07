Создана зубная паста для эффективной борьбы с пародонтитом

Ученые немецкого общества Fraunhofer нашли способ бороться с пародонтитом, не разрушая естественный баланс микробиома полости рта. Исследователи выявили вещество, которое избирательно подавляет только бактерии — возбудители заболевания, сохраняя при этом полезную микрофлору. Разработка уже вышла за пределы лабораторий и легла в основу линейки средств по уходу за полостью рта, созданной стартапом PerioTrap. Об этом сообщает Fraunhofer-Gesellschaft (FG).

© Газета.Ru

Микробиом ротовой полости насчитывает более 700 видов бактерий, однако лишь немногие из них способны вызывать пародонтит. Эти патогены накапливаются в зубном налете, особенно вдоль линии десен, провоцируя воспаление — гингивит, который со временем может перейти в хроническую форму. При этом последствия выходят далеко за пределы полости рта: попадая в кровь, бактерии связаны с повышенным риском диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, артрита, хронических воспалительных болезней кишечника и даже болезни Альцгеймера.

Антисептики и спиртосодержащие ополаскиватели уничтожают не только вредные, но и полезные микроорганизмы. После этого микробиом восстанавливается в неблагоприятных условиях, и такие патогены, как Porphyromonas gingivalis, получают преимущество, быстро возвращая систему к дисбалансу.

Исследователи из филиала Fraunhofer в Галле предложили иной подход. Найденное ими соединение — гуанидиноэтилбензиламино-имидазопиридин ацетат — не убивает бактерии напрямую, а подавляет рост именно патогенных видов.

«Они теряют способность проявлять токсичность, и полезные бактерии могут занять освободившиеся ниши. Так микробиом мягко возвращается к здоровому состоянию», — пояснил руководитель направления молекулярной биохимии лекарств Fraunhofer Штефан Шиллинг.

От научной идеи до продукта технология прошла путь при поддержке институтов Fraunhofer и была коммерциализирована стартапом PerioTrap Pharmaceuticals GmbH, основанным в 2018 году. Совместно с Fraunhofer была разработана зубная паста, сочетающая профилактику пародонтита с привычными функциями — очисткой зубов и защитой от кариеса за счет фтора.

Особое внимание уделялось безопасности: активное вещество не должно быть токсичным, всасываться в кровь или вызывать окрашивание зубов. Для этого проводились биохимические исследования, структурный анализ и испытания материалов, включая электронную микроскопию. Все этапы велись по стандартам Good Laboratory Practice, что обеспечивает признание результатов регулирующими органами.

Развитие технологии продолжается. Помимо зубной пасты, уже создан специальный гель для применения после профессиональной чистки зубов у стоматолога. В планах — ополаскиватели и другие средства, в том числе для ветеринарии: у собак и кошек пародонтит развивается по схожим механизмам.

По словам разработчиков, избирательный подход к микробиому может изменить саму философию ухода за полостью рта — от агрессивного уничтожения бактерий к поддержанию устойчивого и здорового баланса.