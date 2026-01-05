Ученые выяснили, почему болезнь Альцгеймера чаще поражает женщин

Иммунные клетки мозга (микроглия) могут усиливать повреждение нейронов у женщин при болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые из Рочестерского университета. Результаты исследования опубликованы в Journal of Neuroinflammation (JNl).

Болезнь Альцгеймера связана с накоплением в мозге амилоидных бляшек — липких скоплений белка бета-амилоида. Микроглия распознает эти бляшки и пытается их удалить, но при этом может запускать воспалительные процессы.

Исследователи обнаружили, что у самок мышей микроглия при контакте с амилоидом активнее включает гены, связанные с интерфероном — молекулами, которые обычно участвуют в противовирусной защите.

Хотя интерфероны важны для иммунного ответа, ранее было показано, что их избыточная активация в мозге может усиливать воспаление и повреждать синапсы — связи между нейронами. Ученые предполагают, что у людей и мышей при поглощении амилоидных бляшек микроглия может сталкиваться с фрагментами ДНК или РНК и ошибочно воспринимать их как вирусную угрозу, запуская интерфероновый ответ.

Кроме того, исследование показало, что микроглия самок оставляет после себя более крупные и неровные амилоидные бляшки, которые разрушают больше нейронных связей, чем в мужском мозге.

«Было неожиданно увидеть, насколько сильно микроглия у самок реагирует на интерферон и при этом поглощает больше бета-амилоида», — отмечает первый автор работы Кальсинас-Родригес.

При этом ученые не обнаружили связи между этими эффектами и гормональными колебаниями, что говорит о более глубинных половых различиях.