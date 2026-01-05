Стало известно, какое влияние оказывают татуировки на организм человека

Массовое увлечение татуировками стало одной из примет нашего времени. А в 2010 году в США даже был учрежден Всемирный день татуировщиков, что еще больше стимулировало эту моду. Обратила внимание на это явление и наука. И прежде всего в медицинском аспекте. Вредны ли тату? Их самых общих соображений можно сказать, что считать абсолютно безопасной нельзя ни одну татуировку. Во всяком случае, на это указывают все больше исследований.

Статистика говорит, что с различными осложнениями из-за татуировок в мире столкнулись 14% людей. Их воздействие зависит от состава чернил, пишет издание Science Alert. Они могут содержать промышленные пигменты, созданные для пластика, текстиля или автокрасок, а также тяжелые металлы, которые могут вызывать аллергию.

Кроме того, в состав чернил могут входить азокрасители, которые под воздействием света способны распадаться на потенциально вредные вещества.

Когда пигмент вводится под кожу, он воспринимается иммунной системой как чужеродное тело. Частицы пигмента накапливаются не только в коже, но и в лимфоузлах. Это вызывает хроническое вялотекущее воспаление, которое может длиться неделями и даже годами.

Какие риски помимо увеличения лимфоузлов несут тату? Список обширный. Например, реакции на краску, в составе которой содержатся ртуть, кадмий, кобальт, хром и многие другие натуральные и химические компоненты, может вызывать аллергию. Причем она может проявиться даже спустя годы. Еще один вариант аллергии — развитие фоточувствительности места татуировки на солнечные лучи.

Кроме того, исследования показывают, что наличие тату в месте введения вакцины может ослабить иммунный ответ на прививку, например, от COVID-19.

Насколько велик риск тату для появления рака? На сегодня нет убедительных доказательств прямой связи между ними. Однако исследования показали, что некоторые компоненты чернил имеют потенциально канцерогенные свойства. Риск рака возрастает при большой площади покрытия, ярких цветах и сочетании с другими факторами, например, УФ-излучение.