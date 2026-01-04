Какими были главные научные достижения 2025 года

В 2025 году исследования в области медицины и биотехнологий продолжили активно менять представления о лечении и профилактике заболеваний. Ученые публиковали данные о новых терапевтических возможностях уже существующих препаратов, уточняли их побочные эффекты и оценивали долгосрочные риски применения. В центре внимания оказались препараты для коррекции обмена веществ, развитие вакцинных технологий, новые подходы к лечению онкологических заболеваний, а также использование искусственного интеллекта (ИИ) и данных космических исследований в научной практике. «Лента.ру» рассказывает о ключевых научных открытиях и тенденциях 2025 года.

Универсальное лекарство

В 2025 году семаглутид — действующее вещество препаратов «Оземпик» и «Вегови» — окончательно вышел за пределы своего первоначального назначения. Если ранее его рассматривали преимущественно как средство для лечения диабета 2-го типа и снижения массы тела, то новые исследования расширили спектр потенциального эффекта препарата. В медицинской литературе семаглутид все чаще фигурировал в контексте заболеваний, не связанных напрямую с эндокринологией, включая жировую болезнь печени, нейродегенеративные расстройства и воспалительные состояния. Одновременно с этим возросло внимание к вопросам безопасности и долгосрочных последствий его применения.

Одним из наиболее обсуждаемых рисков стала возможная связь препаратов класса GLP-1 с тяжелыми поражениями органов зрения. В 2025 году была опубликована серия клинических наблюдений, в которую вошли девять пациентов, у которых вскоре после начала терапии развились серьезные офтальмологические осложнения. У семи из них диагностировали неартериитную переднюю ишемическую оптическую нейропатию (NAION) — нарушение кровоснабжения зрительного нерва, способное привести к необратимой потере зрения.

У двух пациентов выявили воспаление зрительного нерва и редкую форму поражения сетчатки с частичной слепотой

В то же время некоторые исследования опровергли ряд опасений, связанных с влиянием семаглутида на психическое здоровье. Анализ клинических испытаний не выявил увеличения риска суицидальных мыслей или депрессивных расстройств по сравнению с плацебо. Напротив, в ряде работ сообщалось об улучшении субъективного качества жизни, снижении эмоционального переедания и более стабильном психоэмоциональном состоянии у пациентов, получавших препараты класса GLP-1.

Одним из наиболее значимых терапевтических достижений года стало применение семаглутида при метаболически ассоциированном стеатогепатите (MASH). Согласно данным нового исследования, 63 процента пациентов, получавших семаглутид, достигли ремиссии заболевания без прогрессирования фиброза печени, тогда как в группе плацебо этот показатель составил 34 процента.

Отдельной темой стали данные о связи препаратов GLP-1 с когнитивным здоровьем. По результатам научных работ, прием семаглутида у пациентов с диабетом 2-го типа был ассоциирован со снижением риска развития деменции, включая формы, связанные с болезнью Альцгеймера.

Дополнительное внимание в 2025 году привлекли вопросы влияния семаглутида на мышечную функцию. Экспериментальные исследования показали, что снижение массы тела под действием препарата может сопровождаться уменьшением мышечной силы даже при относительном сохранении объема мышц. Эти данные стали основанием для рекомендаций расширять критерии оценки эффективности терапии ожирения, включая не только динамику веса, но и функциональные показатели, особенно у пожилых пациентов.

Иммунная защита с долгосрочным эффектом

В 2025 году исследования в области вакцинации вышли за рамки классического представления о прививках как средстве защиты исключительно от инфекционных заболеваний. Крупные обзоры и наблюдательные работы показали, что вакцины могут играть роль в профилактике онкологических, нейродегенеративных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Одним из ключевых событий года стало подтверждение высокой эффективности вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ) в профилактике рака шейки матки. Специалистами были опубликованы два масштабных обзора, охватившие более 60 рандомизированных клинических испытаний. Анализ показал, что у женщин, вакцинированных до 16 лет, риск развития рака шейки матки и тяжелых предраковых изменений снижался примерно на 80 процентов. Вакцины «Церварикс», «Гардасил» и «Гардасил-9» продемонстрировали устойчивую защиту от высокоонкогенных типов ВПЧ и значительное сокращение числа предраковых состояний и аногенитальных бородавок. Реальные данные из стран с различным уровнем охвата вакцинацией подтвердили: после внедрения национальных программ показатели рака шейки матки снижались на протяжении многих лет.

На 80 процентов снижался риск развития рака шейки матки и тяжелых предраковых изменений у женщин, вакцинированных до 16 лет

Еще одно направление, получившее широкое внимание в 2025 году, — вакцинация против опоясывающего лишая. Сразу несколько исследований связали эту прививку с уменьшением риска деменции и сердечно-сосудистых осложнений. Среди более чем 14 тысяч пациентов с деменцией у привитых смертность в течение девяти лет наблюдения была почти на 30 процентов ниже. Кроме того, вакцинация снижала вероятность развития легких когнитивных нарушений — состояния, часто предшествующего деменции.

Были опубликованы данные исследования, проведенного учеными Оксфордского университета. Было показано, что вакцина от опоясывающего лишая Shingrix и вакцина против респираторно-синцитиального вируса (RSV) Arexyv ассоциировались с более низким риском деменции по сравнению с традиционной прививкой от гриппа.

Дополнительные данные были представлены и в области сердечно-сосудистой профилактики. Вакцинация против опоясывающего лишая была связана со снижением риска инфаркта миокарда на 18 процентов и инсульта на 16 процентов. В среднем это соответствовало предотвращению от 1,2 до 2,2 сердечно-сосудистых события на тысячу человек в год.

Новые подходы к борьбе с раком

В 2025 году онкологические исследования были сосредоточены сразу на нескольких направлениях: усилении противоопухолевого иммунного ответа, повторном использовании уже известных препаратов и выявлении факторов, которые могут как улучшать, так и ухудшать исходы лечения.

Наиболее обсуждаемым экспериментальным достижением года стала разработка универсальной мРНК-вакцины против рака. Ученые из Университета Флориды сообщили о создании вакцины, которая показала эффективность против разных типов опухолей у мышей, включая формы, устойчивые к стандартной терапии. В отличие от персонализированных онковакцин, нацеленных на конкретные мутации, новая разработка стимулировала общий противоопухолевый иммунный ответ. В комбинации с ингибиторами контрольных точек иммунитета такая вакцина вызывала выраженную реакцию иммунной системы и в ряде случаев приводила к полному уничтожению опухолей.

Активно развивалось и направление репозиционирования лекарств — поиска противораковых эффектов у препаратов, изначально созданных для лечения других заболеваний. Например, были опубликованы данные о сердечных гликозидах, традиционно применяемых при сердечно-сосудистых заболеваниях. С помощью методов сетевой фармакологии ученые показали, что некоторые природные гликозиды способны воздействовать на ключевые молекулярные пути гепатоцеллюлярной карциномы — наиболее распространенной формы рака печени.

Неожиданные результаты были получены и в исследованиях обезболивающих средств. Два уже одобренных препарата — бупивакаин и римегепант — оказались способны замедлять рост остеосаркомы в экспериментальных моделях.

Кроме того, одно крупное наблюдательное исследование показало возможную связь между регулярным применением ибупрофена и снижением риска рака эндометрия. Анализ данных более 42 тысяч женщин показал, что при частом приеме препарата риск заболевания был ниже примерно на 25 процентов, а у женщин с сердечно-сосудистыми заболеваниями — почти на 50 процентов.

Нобелевские премии 2025 года

В 2025 году решения Нобелевского комитета отразили ключевые направления развития современной науки — от фундаментальных свойств материи до практических задач медицины и экологии.

Нобелевскую премию по химии получили Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар Яги за разработку металлоорганических каркасов (MOF). Эти пористые структуры, состоящие из металлических узлов и органических связок, обладают огромной внутренней поверхностью и способны избирательно захватывать молекулы. Сегодня MOF уже применяются для очистки воды, улавливания углекислого газа, получения воды из воздуха и хранения водорода, что делает их одним из самых перспективных инструментов зеленой химии.

Нобелевская премия по физике была присуждена Джону Кларку, Мишелю Деворе и Джону Мартинису за доказательство того, что квантовые эффекты могут проявляться в макроскопических системах. Ученые показали, что сверхпроводящие электрические цепи способны демонстрировать квантовое туннелирование и квантование энергии, несмотря на их «видимый» размер.

Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили Мэри Э. Бранкоу, Фред Рамсделл и Симон Сакагути за открытие роли регуляторных Т-лимфоцитов (Treg), которые предотвращают разрушительные иммунные реакции организма против самого себя. Их исследования объяснили природу аутоиммунных заболеваний и заложили основу для новых методов лечения диабета 1-го типа, рассеянного склероза, ревматоидного артрита, а также для более точной настройки иммунотерапии рака и трансплантации органов.

Развитие искусственного интеллекта

В 2025 году искусственный интеллект перестал быть экспериментальной технологией и стал полноценным инструментом в науке, промышленности и цифровых сервисах. Исследования показали, что ИИ все чаще используется не только для автоматизации задач, но и для анализа сложных массивов данных, поиска закономерностей и ускорения научных открытий.

Одним из наиболее показательных эпизодов года стали успехи ИИ в фундаментальных исследованиях. Алгоритм искусственного интеллекта смог за два дня предложить решение биологической задачи, над которой ученые работали около десяти лет. Речь шла о механизмах, позволяющих вирусам заражать разные виды бактерий и формировать устойчивость к антибиотикам. ИИ самостоятельно проанализировал доступные данные и выдвинул гипотезу, совпадающую с результатами многолетней работы исследовательской группы.

ИИ смог за два дня решить задачу, над которой ученые работали около десяти лет

Особое значение приобрело и медицинское применение искусственного интеллекта. С помощью ИИ-модели ученым в ходе эксперимента удалось разделить пациентов по скорости прогрессирования болезни Альцгеймера и выявить группу, у которой прием препарата замедлял когнитивное ухудшение почти на 46 процентов. Такой подход показал, что ИИ способен повышать точность клинических испытаний и помогать находить терапевтические эффекты, которые ранее оставались незамеченными.

Также развивалось использование генеративного ИИ в материаловедении. Исследователи из Массачусетского технологического института показали, как искусственный интеллект может помогать находить принципиально новые материалы для будущих технологий. Они разработали инструмент SCIGEN, который обучает ИИ создавать не просто устойчивые вещества, а материалы с заданной внутренней структурой — именно такой, какая нужна для появления редких квантовых свойств, например необычного магнетизма или сверхпроводимости. С помощью этой технологии алгоритм сгенерировал миллионы вариантов, из которых ученые отобрали наиболее перспективные и даже смогли синтезировать два ранее неизвестных материала.

Технология оказалась полезна и в сфере изучения космоса. ИИ существенно повысил эффективность анализа данных гравитационно-волновых обсерваторий, прежде всего LIGO. Сейчас алгоритмы машинного обучения помогают быстрее находить сигналы от слияний черных дыр и нейтронных звезд в потоках зашумленных данных, точнее отделяя реальные космические события от помех. Особенно хорошо себя показали методы глубокого обучения, которые снизили число ложных срабатываний и ускорили подтверждение открытий. Благодаря этому ученые получили возможность оперативнее реагировать на редкие события во Вселенной и глубже изучать ее наиболее экстремальные процессы.

«Инопланетный корабль» и редкие явления

В 2025 году космические исследования вновь напомнили, насколько динамичной и малоизученной остается Вселенная. В центре внимания оказались редкие и экстремальные события — от межзвездных объектов, залетающих в Солнечную систему, до мощнейших взрывов и слияний компактных звезд, сопровождающихся гравитационными волнами.

Главным источником тревожных заголовков стал межзвездный объект 3I/ATLAS — лишь третий подобный объект, обнаруженный в Солнечной системе после астероида Оумуамуа и кометы Борисова. После открытия 1 июля автоматизированной сетью телескопов ATLAS он привлек внимание необычной траекторией и высокой активностью на большом расстоянии от Солнца. На этом фоне астрофизик Ави Леб публично выдвинул гипотезу о возможном искусственном происхождении объекта, предположив, что он может быть инопланетным зондом или кораблем.

Однако последующие наблюдения существенно скорректировали интерпретации. Снимки, полученные телескопом Gemini South, показали формирование типичного кометного хвоста. Спектральный анализ указал на активную сублимацию углекислого газа — процесс, характерный для комет, сформировавшихся за пределами Солнечной системы. Астрономы также зафиксировали изменение цвета и структуры объекта по мере приближения к Солнцу, что объясняется переходом от пылевого рассеяния к образованию мелких ледяных частиц.

Траектория 3I/ATLAS не представляет угрозы Земле

Максимальное сближение с Солнцем произошло 29 октября 2025 года на расстоянии около 1,36 астрономической единицы, а минимальная дистанция до Земли ожидается за пределами орбиты Марса. Наблюдения российских и зарубежных астрономов подтвердили: необычные свойства объекта укладываются в рамки кометной физики, а статистика межзвездных тел пока слишком мала, чтобы однозначно судить о «типичных» размерах и массе таких объектов.

Параллельно в 2025 году ученые, возможно, впервые зафиксировали еще более редкое и мощное явление — суперкилонову. Речь идет о сигнале AT2025ulz, зарегистрированном гравитационными волнами обсерваторий LIGO и Virgo и подтвержденном оптическими телескопами. В отличие от обычной килоновы, возникающей при слиянии двух нейтронных звезд, суперкилонова, по гипотезе исследователей, начинается со взрыва сверхновой, в результате которого рождаются сразу две нейтронные звезды. Их последующее слияние сопровождается выбросом тяжелых элементов — золота, серебра и других — и сложной эволюцией светового сигнала. Хотя данных пока недостаточно для окончательного подтверждения, ученые называют это наблюдение «открывающим глаза» и ожидают, что будущие телескопы помогут отличать такие события от обычных сверхновых.

Исследования черных дыр также принесли сразу несколько конкретных результатов. Астрономы уточнили массу и скорость роста сверхмассивных черных дыр в центрах галактик, а также зафиксировали новые случаи их слияния по данным гравитационных волн. Эти наблюдения позволили лучше понять, как черные дыры формируются, взаимодействуют друг с другом и влияют на эволюцию галактик. Кроме того, ученые получили более точные данные о том, как материя ведет себя вблизи горизонта событий — области, из которой не может вырваться даже свет.