В Центре Блохина начнут клинические испытания нового метода терапии рака

Новосибирские физики завершают настройку своего оборудования в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н. Н. Блохина (Москва). Изготовленная в Институте ядерной физики имени Г. И. Будкера (ИЯФ) СО РАН установка пройдет сертификацию в начале 2026 года. Затем начнутся клинические испытания метода бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ) - эффективного против самых агрессивных форм рака (глиомы и глиобластомы головного мозга).

Об этом на традиционной предновогодней пресс-конференции рассказал директор ИЯФ СО РАН, академик РАН Павел Логачев.

"Оборудование не просто смонтировано и запущено, на нем уже отрабатывают рабочие режимы, необходимые для клинических испытаний. Была проделана большая работа, потребовалась тщательная подгонка к помещению, поскольку здание не проектировалось под размещение ускорительного комплекса, - подчеркнул академик Логачев. - В начале 2026 года пройдет официальная приемка, которую проведет специализированная организация, после чего начнутся клинические испытания. Будет использоваться препарат борфенилаланин".

По словам ученого, если клинические испытания пройдут успешно, установку будут тиражировать для онкоцентров России.

Бор-нейтронозахватная терапия уже давно признана одним из самых эффективных методов лечения рака. В организм больного вводят препарат изотопа бор-10, который накапливается в опухоли. Затем пациента облучают потоком нейтронов. В результате поглощения нейтрона изотопом бора происходит ядерная реакция с большим выделением энергии, что приводит к гибели опухолевой клетки.

Но до сих пор эта методика не имела широкого применения. Дело в том, что успешные эксперименты по терапии тяжелых больных были проведены на АЭС - пациентов облучали потоком нейтронов из ядерного реактора. Это было сложно и небезопасно.

Поэтому возникла идея создать источник нейтронов с требуемыми параметрами на основе ускорительной техники. Такую установку в отличие от ядерного реактора можно выключить и включить в любой момент. И установить в здании обычной клиники. Но решение этой задачи столкнулось с рядом технических трудностей. Первыми ее решили специалисты ИЯФ СО РАН. За это руководитель проекта - доктор физико-математических наук Сергей Таскаев - в 2024 году стал лауреатом национальной премии "Вызов" в номинации "Инженерные решения".

Вскоре разработку ученых начнут использовать для лечения больных с онкологией.

Между тем

В числе главных достижений ИЯФ СО РАН в 2025 году были названы три следующие работы.

Теоретики разработали новый метод вычислений, который позволит повысить точность экспериментов на электрон-позитронных коллайдерах во всем мире.

Система электронного охлаждения, созданная специалистами ИЯФ помогла увеличить интенсивность пучка коллайдера NICA (Дубна) в шесть раз.

Для проектируемого нового российского токамака с реакторными технологиями (ТРТ) создан прототип инжектора высокоэнергетических частиц.