Кодекс долголетия: почему «таблетка от старости» должна быть доступна всем

Ученые всего мира бьются над тем, как замедлить старение. Определенные успехи в лабораториях есть. И хотя готовой "таблетки от старости" еще никто не создал, в научном сообществе уже заговорили о необходимости разработать кодекс долголетия, который регулировал бы применение подобных препаратов.

О концепции такого документа корреспондент "Российской газеты" говорил с проректором по научной деятельности Волгоградского государственного медицинского университета Денисом Бабковым и старшим научным сотрудником Научного центра инновационных лекарственных средств университета Романом Литвиновым.

Денис Александрович, Роман Александрович, вы оба входите в число инициаторов этого кодекса долголетия. Как вы сами формулируете его главную цель?

Денис Бабков: Сейчас наша задача - актуализировать саму необходимость создания этического кодекса, который будет регулировать исследования геропротекторов, их применение на практике и другие важные вопросы. Необходимо учесть весь спектр мнений специалистов из разных сфер. Поэтому мы инициируем широкий процесс обсуждения с участием разработчиков геропротекторов, юристов, философов, политиков, общественников и других экспертов.

Роман Литвинов: Безусловно, защита и безопасность пациентов будет одним из ключевых пунктов кодекса. Мы, как создатели препаратов для замедления старения, проповедуем ответственный подход к их разработке. Потому что здоровье пациентов - наш фундаментальный приоритет.

Какие конкретные риски вы хотите предупредить этим документом уже сейчас, пока технологии только выходят из лабораторий?

Денис Бабков: Начинать необходимо уже сейчас, чтобы к моменту появления технологий радикального продления жизни кодекс был уже готов. Появление препаратов, способных продлевать жизнь до 150 лет, может привести к определенным рискам - и мы призываем задуматься об их предотвращении уже сейчас.

В частности, важно не допустить превращения технологии в привилегию для избранных - для этого необходимо интегрировать ее в систему здравоохранения. Также нужно позаботиться о том, чтобы более долгая жизнь была наполнена осмысленным содержанием, иначе мы рискуем получить всплеск депрессии и апатии в обществе.

Наука развивается нелинейно. Часто бывает так, что в течение определенного времени происходит поступательное накопление знаний по конкретной теме, а потом случается рывок. Сейчас у нас есть все основания полагать, что мы уже подбираемся к пониманию ключевых механизмов старения. Когда мы его достигнем, процесс сильно ускорится. И это вопрос вполне обозримого будущего.