Ученые выяснили, почему иммунотерапия не работает у части онкобольных

Исследователи из клиники Кливленда обнаружили, что бактерии внутри опухолей могут играть ключевую роль в том, почему иммунотерапия помогает одним пациентам с раком, но оказывается неэффективной для других. Повышенное содержание бактерий в опухолевой ткани подавляет иммунный ответ и способствует устойчивости к лечению у пациентов с плоскоклеточным раком головы и шеи. Работа опубликована в журнале Nature Cancer.

© Газета.Ru

Команда ученых проанализировала образцы опухолей пациентов, доклинические модели и данные клинических испытаний. Оказалось, что решающую роль играет не конкретный вид бактерий, а их общее количество: чем выше бактериальная нагрузка, тем слабее противоопухолевый иммунный ответ. В экспериментах на моделях применение антибиотиков уменьшало размер опухолей и усиливало эффект иммунотерапии, тогда как добавление бактерий делало опухоли устойчивыми к лечению.

«Иммунотерапия — перспективный метод лечения рака головы и шеи, однако большинство пациентов, к сожалению, на нее не отвечают», — отметила Натали Сильвер, один из авторов исследований.

По ее словам, понимание роли бактерий позволит заранее определить, кто с большей вероятностью получит пользу от терапии, и избежать неоправданных рисков для остальных.

Ученые также проанализировали данные крупного клинического исследования, в котором оценивалась эффективность добавления иммунотерапии к стандартной химиолучевой терапии. Выяснилось, что пациенты с высоким уровнем бактерий в опухоли имели худшие результаты при использовании иммунотерапии по сравнению со стандартным лечением.

Исследователи установили, что бактерии в опухоли привлекают нейтрофилы — клетки иммунной системы, которые в норме борются с инфекциями, но в данном случае подавляют противоопухолевый иммунный ответ и мешают работе иммунотерапии.

На основе этих данных уже запущено клиническое исследование, в котором проверяется, может ли снижение бактериальной нагрузки с помощью антибиотиков повысить эффективность иммунотерапии. Ученые надеются, что это станет шагом к более персонализированному и результативному лечению онкологических пациентов.