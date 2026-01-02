Регулярное употребление бутилированной воды оказалось опасным

Канадские ученые из Университета Конкордия провели масштабный анализ, который выявил серьезную угрозу для здоровья. Оказалось, что люди, регулярно пьющие воду из пластиковых бутылок, ежегодно потребляют на 90 тысяч частиц микропластика больше тех, кто предпочитает водопроводную воду.

Докторантка Сара Саджеди, изучив более 140 научных работ, установила, что среднестатистический человек получает с пищей и напитками от 39 до 52 тысяч микрочастиц пластика в год. Бутилированная вода значительно увеличивает этот показатель. Микрочастицы размером до 5 мм образуются при производстве, транспортировке и разложении пластика.

Попадая в организм, они могут проникать в кровоток, накапливаться в органах и провоцировать воспаления, гормональные сбои, проблемы с репродуктивной и нервной системами, а также увеличивать риски онкологических заболеваний. Наука пока мало знает о долгосрочных последствиях, поскольку исследований и единых стандартов измерений еще недостаточно.